Incredibile quanto successo nelle scorse ore con Alberto Matano. Ad essere coinvolta la collega Antonella Clerici, che ovviamente sarà rimasta spiazzata. Gli ospiti presenti in studio a La vita in diretta hanno subito sottolineato al padrone di casa il suo clamoroso errore e lui quasi non ci credeva di aver commesso una cosa simile. Si è corretto immediatamente, generando però anche tanto divertimento.

Alberto Matano stava per parlare appunto di Antonella Clerici, quando ha detto qualcosa di molto strano. Il pubblico è rimasto inizialmente sconcertato, poi ci hanno pensato le persone presenti lì ad avvertirlo e permettergli la rettifica. Anche il presentatore Rai è scoppiato a ridere e ha ammesso di essere praticamente stanco e di essere felice dell’arrivo del weekend.

Alberto Matano, che errore con Antonella Clerici: cosa ha detto

Mentre era ai saluti finali de La vita in diretta, Alberto Matano ha fatto l’annuncio sensazionale su Antonella Clerici. Peccato però che abbia commesso uno gaffe difficilmente dimenticabile. Le risate in studio, ma immaginiamo anche da casa, sono state intense e poi ovviamente ha voluto fare la dovuta precisazione. Un incidente di percorso certamente non grave.

Matano ha esclamato in diretta: “E stasera come dimenticare The Voice Generations? Con la grande Antonella Elia, non vediamo l’ora”. C’è chi l’ha corretto subito, dicendo: “Clerici”, e Alberto ha aggiunto: “Ragazzi, dopo questo evidentemente è arrivato il weekend e ne ho bisogno“. La risata lo ha tolto dal momentaneo imbarazzo e ha dato appuntamento alla giornata di sabato 20 aprile.

La grande Antonella Elia

*Non sei venuta qui a condurre #thevoicegenerations a sfottere gli sponsor*

MATANOOOOOOOOO 😂😂😂💀💀💀pic.twitter.com/0cHMUh36XS — Tremenda Divas (@rienneva_plus) April 19, 2024

Chissà se Alberto e Antonella si saranno sentiti telefonicamente dopo la gaffe e abbiano riso insieme. Tra di loro c’è un ottimo rapporto, quindi non è assolutamente scoppiato nessun caso.