È passato più di un mese da quando il Festival di Sanremo è terminato e si parla ancora de nome di colui che prenderà il posto di Amadeus, arrivato al quinto festival. Nonostante diversi siano stati gli incontri che il conduttore de L’eredità ha avuto con i vertici Rai, sembra che quest’ultimo non abbia intenzione di cedere e quindi quello del 2024 pare sia stato davvero il suo ultimo Sanremo.

Tra i nomi papabili per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo c’è stato anche quello di Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta. “Sinceramente sarebbe una follia, solo se fossi un mitomane potrei pensarci. Amadeus è inarrivabile”, ha detto il giornalista spiegando il suo no a una possibile offerta della Rai per la conduzione del festival.

Alberto Matano, frecciatina a Pomeriggio 5 e Mediaset

Intervistato da Il Messaggero, Alberto Matano ha parlato anche del grande successo della sua Vita in Diretta e non ha esitato a lanciare una frecciatina alla concorrenza, Mediaset e il Pomeriggio di Myrta Merlino, per il quale è una grande fonte di ispirazione. Da quando Pier Silvio Berlusconi ha cambiato rotta, infatti, il programma del pomeriggio di Canale 5 somiglia sempre di più a quello condotto da Alberto Matano.

“I risultati parlano da soli, oggi come ieri. Con il nostro pubblico il legame è fortissimo e l’idea che alle 17 un televisore su quattro sia acceso per noi mi inorgoglisce“, ha spiegato il giornalista che sarà conduttore dello speciale sugli Oscar in onda domenica notte su Rai Uno. Una bella soddisfazione per il conduttore, che ha commentato anche la migrazione di qualche opinionista alla concorrenza a seguito di un cachet più alto.

“Fa niente. Io ho sempre mantenuto il sorriso. – ha commentato Alberto Matano – Di sicuro rispetto al passato ho notato che siamo diventati ancora di più una fonte di ispirazione per la concorrenza. Mi fa piacere”.