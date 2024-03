“Cosa stanno facendo a Perla”. Grande Fratello, la brutta scoperta su Alessio e Greta fa impallidire il pubblico

Al Grande Fratello Perla è in un momento particolare. Infatti, dopo un po’ di confusione nel rapporto tra lei e Mirko, adesso alcuni telespettatori hanno fatto una scoperta alquanto spiacevole. E che coinvolge anche Alessio e Greta. Una ricostruzione che ha diviso comunque il pubblico, dato che non tutti sono d’accordo con questa teoria, ma la situazione è da seguire costantemente.

Ormai ci avviciniamo sempre più alla fase clou del Grande Fratello, infatti la finale non è poi così lontana. Ed ecco uscire fuori un’ipotesi clamorosa relativa a Perla, ma soprattutto ad Alessio e Greta che starebbero avendo un comportamento discutibile per coloro che invece difendono a spada tratta la Vatiero. E quest’ultima chissà se non sarà messa in guardia attraverso qualche messaggio aereo o urla fuori dalla casa.

Grande Fratello, la rivelazione su Perla: “Cosa le fanno Alessio e Greta”

Ovviamente ogni persona che segue il Grande Fratello può farsi un’idea personale, ma l’ultima rivelazione su Perla sta lasciando tutti esterrefatti. Alessio e Greta, infatti, si sarebbero in qualche modo alleati per fare una specie di trappola all’ex Temptation Island. Quest’ultima invece non si aspetterebbe atteggiamenti simili da coloro che reputa ormai amici.

L’utente Nera del social network X ha fatto una sorta di riassunto su ciò che starebbe succedendo al GF e ha in qualche modo lanciato l’allarme sulla troppa bontà di Perla: “A me la cosa che mi fa più rabbia è che Perla ci crede sul serio alle persone. Invece ha persone finte vicino, soprattutto (Greta e Alessio) che la sfruttano solo per un loro tornaconto personale, e giocano soltanto con lei! E intanto lei da il cuore, ma porca…”.

Altri invece sono sicuri del fatto che Greta ed Alessio vogliano invece bene a Perla e che non abbiano nessuna intenzione di sfruttarla, solo al fine di raggiungere il traguardo finale.