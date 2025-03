Momento intimo al Grande Fratello tra Helena e Javier. I due concorrenti hanno deciso di concedersi qualcosa di molto bello all’interno della sauna, ma a fare rumore è stata soprattutto una frase che lui avrebbe sussurrato all’orecchio della brasiliana. Ovviamente sul web è stato pubblicato immediatamente il video in questione, diventato virale in poche ore.

Nella sauna del Grande Fratello, nonostante le immagini non fossero chiarissime e anche l’audio fosse abbastanza precario dato che stavano parlando a bassa voce, sembra proprio che Javier sia andato oltre con Helena e le abbia confessato qualcosa di veramente importante ed emozionante.

Grande Fratello, cosa ha sussurrato Javier nell’orecchio di Helena

Nella serata del 4 marzo le telecamere del Grande Fratello hanno indugiato sulla porta chiusa della sauna, quindi Helena e Javier non erano ben visibili. Però l’audio si è sentito e, analizzandolo bene, una telespettatrice del reality show ha rivelato cosa avrebbe proferito l’argentino alla modella.

Ebbene sì, Javier avrebbe confidato a Helena di essersi innamorato della ragazza. Questo il post dell’utente su X: “Un sussurrato ti amo in una sauna infuocata ed appassionata. E finalmente arrivò”. Emozioni a non finire per i fan, i cosiddetti Helevier, che continuano a sognare ad occhi aperti.

Un sussurrato ti amo in una sauna infuocata ed appassionata ❤️ #helevier e finalmente arrivo’…😍😍😍 pic.twitter.com/v05OQVBpIH — Alexia❤️TriplaM❤️‍🔥era (@Alexianurse88) March 4, 2025

Altri hanno aggiunto: “C’è un ‘te amo’ di lui o mi sbaglio? Tecnici del suono”, “Ebbene sì, sussurrato ma si sente chiaramente”. Non resta che attendere la conferma dei due protagonisti.