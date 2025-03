Al Grande Fratello c’è stato un dialogo molto particolare con Mariavittoria protagonista. La concorrente si è riferita ad un segreto che lei conosce e si è rivolta verso le coinquiline Jessica e Stefania Orlando per discuterne. La Morlacchi è parsa inizialmente in difficoltà, non ricordando di cosa stesse parlando MaVi, poi quest’ultima le ha acceso nuovamente la lampadina e tutto è ritornato a galla.

Anche il pubblico del Grande Fratello ha fatto un passo indietro e ha cominciato a comprendere di cosa stessero parlando. C’è infatti un segreto che Mariavittoria ha saputo in passato e che ora ha voluto ribadire anche alle altre gieffine. Andiamo a vedere insieme di chi stava parlando.

Leggi anche: “Cose brutte”. Grande Fratello, le accuse del ‘gruppetto’ a Mariavittoria e Stefania





Grande Fratello, Mariavittoria parla del segreto di Lorenzo

Grazie ad un’utente che ha postato il video su X, si è intuito che Mariavittoria stesse parlando di Lorenzo. Infatti, questo dialogo al Grande Fratello tra lei, Jessica e Stefania, si è incentrato sul modello. A quanto pare, Tommaso le avrebbe rivelato tutto e lei ha voluto condividere queste informazioni.

Questo quanto scritto dall’internauta: “Il segreto di Mariavittoria è che Lorenzo Spolverato è stato messo nel Grande Fratello per creare dinamica ed è stato detto dal suo fidanzato“. Mentre altri sono convinti che sia stata Helena a rivelarle tutto. Sicuramente questo tema verrà a galla nelle prossime puntate.

il segreto di mariavittoria è che lorenzo spolverato è stato messo nel grande fratello per creare dinamica ed è stato detto dal suo fidanzato pic.twitter.com/TjAyiGs2SH — siria💥 (@maiunajoia_) March 5, 2025

Già giovedì 6 marzo Signorini potrebbe chiamare Mariavittoria e chiederle spiegazioni su Lorenzo e sull’origine di questo segreto.