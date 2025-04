Nella terza manche della puntata odierna di Amici 24, il palco si è acceso con un nuovo, acceso guanto di sfida tra due giovani promesse della danza: Chiara e Francesca. Al centro della competizione, una prova tecnica sullo stile neoclassico, che ha messo alla prova non solo le abilità artistiche delle due ballerine, ma anche la loro capacità di reggere la pressione e reagire alle critiche, spesso taglienti, che caratterizzano il talent.

A innescare il confronto è stata una lettera inviata durante la settimana da Alessandra Celentano a Francesca. Senza alcun filtro, la maestra ha espresso un giudizio durissimo: “Ti trovo peggiorata sotto tutti i punti di vista. Non potrai mai essere una ballerina classica. Ti manca tutto ma hai sottovalutato l’importanza della tecnica, lì sei molto carente. […] Il mondo è pieno di danzatrici mediocri come te“. Parole che hanno suscitato reazioni forti non solo tra i fan del programma, ma anche tra i professori stessi.

Saltano i nervi in studio: Alessandra Celentano ‘sbrocca’

Il momento clou è arrivato durante la performance, quando le due allieve si sono sfidate a suon di passi e precisione tecnica sotto gli occhi attenti della giuria e dei coach. Francesca ha tentato di difendere la propria posizione con energia, ma è stato evidente fin da subito che Chiara, preparata da Alessandra Celentano, fosse maggiormente a suo agio nel repertorio richiesto. Nonostante ciò, l’esibizione non ha mancato di dividere le opinioni tra i professori.

Ad accendere gli animi è stato il consueto scontro tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Le due insegnanti, ormai protagoniste di una rivalità ben nota al pubblico del Serale, hanno avuto un acceso botta e risposta. “Questo non è un corso di empatia e psicologia. Facciamo così da sempre, la danza è difficile. Assecondando i suoi piagnistei non le fai bene. Non è mai morto nessuno per le critiche in 25 anni. Amici è sempre stato così e se non ti sta bene puoi anche andartene“, ha tuonato la Celentano, rivolgendosi alla collega con tono deciso e senza giri di parole.

Anche Elena D’Amario ha voluto dire la sua, spezzando una lancia in favore di Chiara. L’ex allieva della scuola, oggi professionista affermata, ha lodato la giovane interprete per la sua presenza scenica, affermando che “ha brillato“. Un giudizio che ha pesato sull’esito finale della sfida. Alla fine, infatti, è stata proprio Chiara ad aggiudicarsi la vittoria, confermando la fiducia della sua coach e mettendo a tacere, almeno per ora, ogni dubbio sulle sue qualità tecniche. Per Francesca, invece, resta l’amaro di una critica dura e una sconfitta che segna un punto di riflessione sul suo percorso artistico nel programma.

