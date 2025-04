Amici 24, una ballerina in gara non è proprio estranea al mondo dello spettacolo: ha infatti lavorato con Roberto Bolle, non uno qualsiasi. Il video su X ha attirato centinaia di commenti: “Ecco perché è sempre in testa nel gradimento…”. E ancora: “Mi manda Roberto Bolle, poi dice perché è la favorita numero uno”. “La quarta puntata del Serale di Amici 24 andrà in onda questa sera su Canale 5, confermando l’appuntamento fisso con le sfide tra le tre squadre capitanate dai professori del talent.

>> “Fuori da The Couple, che roba”. Male male per la coppia di famosi, la notizia arrivata a neanche una settimana dall’inizio: addio al milione di montepremi

I telespettatori si preparano a un nuovo round di esibizioni e sorprese, nel corso del quale verrà decretata l’eliminazione settimanale. Grazie alle anticipazioni già circolate online, è emerso che due allievi finiranno al ballottaggio finale, ma solo uno di loro dovrà abbandonare definitivamente il programma, a poco più di un mese dalla tanto attesa finale.





Amici 24, l’allieva Chiara ha già lavorato con Roberto Bolle

La competizione si fa serrata e ogni puntata può rappresentare uno spartiacque decisivo nel percorso di ciascun concorrente. In attesa di scoprire chi dovrà lasciare il programma stasera, nelle ultime ore ha cominciato a circolare una curiosità inedita su una delle protagoniste di questa edizione. Si tratta di Chiara, una delle ballerine che si è imposta tra le figure più amate e talentuose di questa stagione.

Quello che molti non sapevano è che la giovane danzatrice, prima di entrare nella scuola di Amici, aveva già calcato palcoscenici prestigiosi. Qualche anno fa, infatti, Chiara ha fatto parte del corpo di ballo del celebre spettacolo televisivo di Roberto Bolle, andato in onda su Rai 1. Una partecipazione che non è passata inosservata e che testimonia quanto il suo talento fosse già riconosciuto nel panorama della danza italiana.

Chiara già 5 anni fa (17 anni) in prima fila nello show di Rai1 di Roberto Bolle però voi continuate a pensare sia mediocre anche nel suo e una scarsona questo programma la morte della danza 😭😭 pic.twitter.com/6gRkH21MW2 — Chiara (@ItsChiara_9) April 10, 2025

Questa esperienza, per nulla scontata per una ragazza così giovane, racconta molto del percorso artistico di Chiara, che non è approdata ad Amici per caso ma con alle spalle un bagaglio di esperienze importanti. La partecipazione allo show di Roberto Bolle rappresenta un traguardo significativo per qualsiasi ballerino e dimostra la serietà del suo impegno verso la danza, disciplina che evidentemente l’accompagna da molti anni.