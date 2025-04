Nuova eliminazione e ancora polemiche ad Amici 24. La quarta puntata del serale ha portato all’eliminazione di una delle cantanti più amate. Appena Maria De Filippi ha pronunciato il verdetto è partita la litania dei commenti sui social: “Vi dovete vergognare, una cosa del genere non si era mai vista: avete cacciato la ragazza con più talento”. E ancora: “Mi chiedo se i giudici siano in malafede, quello che abbiamo visto stasera è forse uno dei punti più bassi di Amici”.

>>Cacciato da Ballando con le stelle, la decisione della Rai: “Perché siamo costretti a farlo”

E c’è anche ci fornisce spiegazioni più fantasiose. “Per forza l’hanno eliminata, se fosse uscita Senza Cri Lorella Cuccarini sarebbe rimasta con una sola allieva, poi come sarebbe andata avanti fino a maggio?”. Sin dall’inizio della serata, si è capito che non sarebbe stato facile prevedere l’esito. Tra esibizioni di altissimo livello e i consueti guanti di sfida tra professori, il palco di Amici si è trasformato ancora una volta in un’arena spettacolare.





Amici 24, Chiamamifaro eliminate della quarta puntata del serale

Dopo le varie manche, il verdetto è stato chiaro: al ballottaggio finale sono finiti Daniele, Chiamamifaro e Senza Cri. Una sfida difficile, dove ogni dettaglio poteva fare la differenza. Daniele ha tentato di convincere la giuria danzando sulle note di “Dicono di me“, una prova che gli ha garantito la salvezza immediata. A restare in gioco, a quel punto, erano solo le due cantanti: Chiamamifaro, con “Leone“, e Senza Cri, con “Grande muraglia“.

Terminata la sfida, entrambe le ragazze sono state rimandate in casetta, in attesa del verdetto definitivo. È in quel momento che Maria De Filippi è intervenuta in prima persona per annunciare l’esito finale, come ormai accade sempre più spesso nelle puntate chiave del serale. In un clima di silenzio carico di emozione, la conduttrice ha pronunciato il nome dell’eliminata: Chiamamifaro. Le sue parole sono state semplici ma sentite: “Sono contenta di averti conosciuto. Non ho mai ricevuto una telefonata dei tuoi genitori, mai”.

Alla notizia, Chiamamifaro non ha trattenuto le lacrime. Visibilmente scossa, è stata subito raggiunta dai suoi compagni che, uno dopo l’altro, l’hanno stretta in un abbraccio collettivo. Un momento intenso, che ha mostrato quanto il legame tra i concorrenti vada ben oltre la competizione. La sua uscita lascia un vuoto, ma anche il ricordo di una giovane artista che, pur non arrivando in fondo, ha lasciato il segno nel cuore del pubblico.