Una notizia importante è stata diffusa in queste ore dal diretto interessato: dal GF Vip è pronto adesso a partecipare all’Isola dei Famosi, che inizierà proprio dopo la fine dell’edizione numero 7 del reality show di Alfonso Signorini. Lui ha vissuto un’esperienza certamente non eccezionale nella casa più spiata d’Italia e ha voglia di rilanciarsi in Honduras. Ilary Blasi sicuramente avrà letto le sue dichiarazioni e chissà se prenderà davvero in considerazione questa sua candidatura personale al programma.

L’ex GF Vip 7 vuole partecipare all’Isola dei Famosi 2023, come ribadito nella sua intervista a Superguidatv. Già in passato era stato vicinissimo a prendere parte a quell’avventura, ma poi alla fine ci aveva rinunciato: “Dovevo andare nel 2021, poi ho fatto le visite richieste per partire e ho scoperto che il Covid mi aveva lasciato dei segni sui polmoni”. Adesso ha superato quella fase difficile della sua vita ed è pronto a ricaricare le batterie per mettersi in gioco in questa nuova esperienza tv.

Dal GF Vip all’Isola dei Famosi: chi potrebbe essere il nuovo concorrente

Dunque, il nuovo concorrente della trasmissione di Ilary Blasi potrebbe arrivare dal GF Vip 7. Ecco cosa ha detto il possibile naufrago dell’Isola dei Famosi a Superguidatv: “Ho annunciato l’addio in tv in passato, quando ho detto che l’avrei abbandonata qualcuno ha pensato che si trattasse di uno scherzo e invece proprio quei giorni mi ero rifiutato di fare le analisi. Era saltata la mia partecipazione all’Isola dei Famosi, ma anche al Grande Fratello Vip. In quel momento mi dissi che era meglio smettere, non volevo dire nulla sulla mia malattia”.

Stiamo parlando di Giovanni Ciacci, che ha aggiunto: “Poi ne parlai con Signorini che si convinse e così ho preso parte al GF Vip. Adesso vorrei assolutamente fare un altro reality, spero di poter partecipare all’Isola dei Famosi. Mi rifiutati di fare l’esame dell’HIV come gesto di protesta, sapevo infatti che per partecipare al reality non bisognava avere contratto nessuna malattia. Poi ho partecipato al Grande Fratello Vip e sono felice perché ho contribuito a buttare già quel muro di indifferenza”.

Giovanni Ciacci ha salutato il GF Vip 7 il 3 ottobre scorso, quando c’è stata la sua eliminazione tramite televoto in seguito al caso Marco Bellavia. Era stato messo a rischio uscita dal programma come punizione per l’atteggiamento avuto e alla fine il pubblico aveva deciso di mandarlo via.