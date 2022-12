“Entrerà anche lei”. GF Vip, l’annuncio bomba solo poche ore fa: svelata anche l’ultima vippona

Nuova vippona pronta ad entrare al GF Vip 7. Abbiamo già annunciato i tre che stanno per entrare nella casa: Davide Donadei, Nicole Murga e Andrea Maestrelli entreranno a ridosso del Natale, ma non è finita qua. Perché c’è anche un altro concorrente che è stato appena annunciato. Come abbiamo visto, la produzione nel corso dei mesi ha deciso di rimpolpare più volte il cast. Oriana Marzoli, Sarah Altobello, Micol Incorvaia, Luciano Punzo, Edoardo Tavassi e Luca Onestini nelle scorse settimane.

Ora, sembra chiaro che Alfonso Signorini ne vuole altri 6 nella casa. Parliamo di Milena Miconi e Riccardo Fogli, Davide Donadei, Nicole Murga e Andrea Maestrelli. Considerando l’eliminazione dalla casa del cantante dei Pooh, ne mancava uno. Per Giorni si è fatto il nome di Manuela Villa. Ma non sarà lei ad entrare nella casa del GF Vip 7. E allora chi farà il suo debutto nel reality di Mediaset? La nuova vippona è Dana Saber (Dana Meskin sui social).

Nuova vippona pronta ad entrare al GF Vip 7

A rivelarlo è Alessandro Rosica. Ok, ma di chi parliamo? “Dana Saber è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip! La modella Italo marocchina è conosciuta solo per la finta paparazzata ‘con tanto di lingua’ con Dayane Mello!!! Grazie agli autori per aver messo dentro l’ennesimo premio Nobel Vip. Scoop esclusivo Alessandro Rosica”, scrive l’uomo.

Come abbiamo già raccontato, sembra che durante la puntata di sabato 17 dicembre, entreranno in Casa l’ex tronista Davide Donadei e l’attrice Nicole Murgia. Com’è noto, lei è la sorella del calciatore Alessandro Murgia che aspetta un figlio dall’ex fidanzata Vittoria Deganello. Quest’ultima tra l’altro è stata lasciata poco dopo aver scoperto di essere incinta.

Dopo un paio di giorni, nella puntata di lunedì 19 dicembre, sarà la volta di Andrea Maestrelli, calciatore dagli occhi di ghiaccio e della modella Dana Saber. Con questi ultimi quattro, i vipponi della casa diventano ufficialmente 23. Numero assai fortunato nella credenza romana. Tra l’altro, sembra chiaro che tra tutti loro, ci sono ancora due possessori del biglietto di ritorno. Ne vedremo delle belle.

