GF Vip 7, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia ai ferri sempre più corti. Sono loro la coppia che in queste ore sta monopolizzando l’attenzione insieme al triangolo formato da Giaele De Donà, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Ginevra che è stata smascherata da Attilio Romita. Si parlava del loro rapporto e quando lui ha spiegato che “se lei fosse entrata da fidanzata, io non mi sarei preso tanta confidenza perché mi sarei messo nei panni del fidanzato”, è intervenuto il giornalista che gli ha raccontato tutta la verità.



“Quella cosa che era nata prima del GF Vip ha detto che c’è, le ho chiesto “e Antonino?” Ha detto “Con lui va bene così com’è” sono state le parole di Attilio Romita all’hair stylist. Un capitolo che resta aperto mentre si chiude quello tra Edoardo Tavassi e Micol. Nelle scorse ore la ragazza ha avuto un crollo emotivo e ha deciso di rifugiarsi all’interno del confessionale per sfogarsi presumibilmente con gli autori della trasmissione di Canale 5.

Leggi anche: “Di nuovo insieme”. Colpo di scena su Elettra e Ginevra Lamborghini





GF Vip 7, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia ai ferri corti



E a quel punto, come si è potuto evincere dalle immagini, Edoardo ha ascoltato la conversazione mettendosi ad origliare all’esterno del confessionale E gli utenti lo hanno criticato aspramente, come scritto dal sito Blastingnews: “Era simpatico, ora solo un buffone e patetico che vuole far ridere, ma con scarsi risultati”, “Davvero penoso e comunque non sarà mai all’altezza di sua sorella Guendalina”, “Dopo questa scena ha perso 5mila punti. Che delusione”.



Ma non è finita qui. Subito dopo la lite, Tavassi ha cercato un nuovo confronto con Antonella ed Edoardo Donnamaria: “Io sto nel van da solo e comunque con lei inizia ad esserci una complicità, stasera stai con me e vabbè ha detto si. Se io adesso vado a lavare i piatti e quando finisco ti trovo sotto le coperte in camera è evidente che te non hai voglia. Perché devo essere sempre io a chiedere? Lei non me lo dice mai che vuole stare con me la sera”.



“Perché? – si è domandato Edoardo – Allora mi sono rotto il ca**o. A parlare parlerò sempre. Io non posso stare sempre alla ricerca di conferme dopo questo tempo. Io fuori sono quello che dice ci vediamo e che cerca, ma spesso anche l’altra persona mi cercava. Cioè se hai la percezione che ti stiano facendo un favore, hai voglia di vederla?”.