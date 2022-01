“Mai successo prima”. Rivoluzione a Verissimo. Ma c’è subito una grande assente da Silvia Toffanin

Proseguono le interviste di Verissimo ai vip e ai personaggi del momento. Spazio alle storie raccontate a Silvia Toffanin. Nel fine settimana del 15 e del 16 gennaio sono ospiti Riccardo Cocciante, Andrea Iannone, Paolo Bonolis, Arisa, Alvise Rigo. Per Andrea Iannone si tratta della prima intervista dopo l’esperienza a Ballando con le stelle e si è confessato dalla vita privata a quella professionale. Non è mancata una domanda su Belen Rodriguez.

I due hanno fatto coppia dal 2016 al 2018: “Con Belen ho avuto sempre un ottimo dialogo che è stata la nostra forza. Penso di aver portato dell’amore e del bene nella sua vita. Sono arrivato in un momento molto complesso per lei: si stava separando e il suo matrimonio era finito. L’ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento”.

Nella giornata di domenica 16 gennaio si racconterà la storia di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che aspettano il primo bebè. Tra gli ospiti anche l’atleta paralimpica Ambra Sabatini. E per la prima volta in studio, Riccardo Cocciante, che festeggia 20 anni del suo musical, “Notre Dame de Paris”. Ci saranno anche Arisa tra gli ospiti e Paolo Bonolis.





A partire dalla puntata di sabato 15 gennaio è prevista una novità: uno spazio dedicato alle storie di C’è posta per te, il programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi. La produzione annuncia la novità attraverso un comunicato stampa: previsto uno spazio che racconta il dietro le quinte del people show e uno dedicato alle reazioni a caldo dei partecipanti e su quello che è successo dopo.

Verissimo racconterà anche le reazioni dei protagonisti delle storie che hanno maggiormente appassionato il pubblico. In studio, poi, Silvia Toffanin li intervisterà per scoprire cos’è successo dopo la partecipazione al programma. E nella puntata di sabato 15 gennaio si parlerà della storia che ha visto protagonisti Fernando, Susanna e Giada con l’uomo che ha rivisto la figlia Giada (avuta da una relazione precedente) dopo 30 anni. Non ci sarà Alessia Quarto, la ragazza che è stata vera e propria regina della scorsa puntata. Il suo ragazzo, Giovanni, l’ha tradita con la cugina, si è presentato in studio per chiedere perdono ma è stato respinto. Alessia è diventata molto famosa sui social dove si può evincere che si sta rifacendo una vita dopo la delusione sentimentale.