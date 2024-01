Una nuova interessante notizia ha travolto Barbara D’Urso. Il suo ritorno in tv è ormai questione di poco tempo, anche se finora non è stato chiaro cosa farà dopo l’addio a Mediaset. E l’ultima indiscrezione sulla conduttrice ha aperto le porte ad una possibilità inattesa, che non era ancora stata presa in considerazione. Infatti, potrebbe dividersi in vari studi.

Barbara D’Urso aveva parlato del suo ritorno in tv durante un incontro con i suoi fan che prendevano parte al suo spettacolo teatrale. Una sua sostenitrice ha affermato al Teatro Parioli di Roma di voler avere nuovamente la sua compagnia nel piccolo schermo ed ecco che Barbara ha fatto la dichiarazione più importante: “Torno, torno ragazzi. Basta cambiare il numero sul telecomando“.

Barbara D’Urso e il ritorno in tv, ecco cosa si è scoperto ora

A rompere nuovamente il silenzio su Barbara D’Urso e soprattutto cosa farà la presentatrice dopo il suo imminente ritorno in tv è stato il settimanale Novella 2000: “Al momento di andare in stampa potrebbero arrivare ulteriori precisazioni. Per ora lei tace nella maniera più assoluta, bocca non cucita: saldata. Più che silenzioso anche il suo mega agente Lucio Presta, che dalla sua sede di Corso Italia a Roma non fa trapelare nulla”.

Novella 2000 è stato in grado di dare in anticipo un’informazione top: “A Novella 2000 la notizia è arrivata, ed è certa: Rai e Discovery sono più che interessati ad avere quella che un tempo veniva chiamata Lady Cologno al timone nelle loro reti. Un gruppo non esclude l’altro: perché la Rai e anche le altre emittenti private non sono più così propense ad avere contratti di esclusiva con i personaggi. E allora per la conduttrice si aprono due possibili scenari”.

Poi c’è stata questa chiusura su Barbarella: “Contesa tra il colosso diretto da Alessandro Araimo, Discovery, e la Rai con il suo potente amministratore delegato Roberto Sergio. Non tutti conoscono Lucio Presta, l’agente degli agenti che vanta importanti rapporti con entrambe emittenti coinvolte e segue una grande parte dei personaggi televisivi, come Antonella Clerici e Paolo Bonolis, ma anche il popolarissimo Checco Zalone, Paola Perego e Simona Ventura”.