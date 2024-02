Importante annuncio su Milo Infante, infatti la notizia che coinvolge anche il suo programma Ore 14. E ora sono tutti senza parole di fronte a questa informazione davvero interessante sul conduttore. C’è invece chi non se la sta passando benissimo e in qualche modo la colpa è anche sua. E ora siamo certi che lui starà saltando dalla gioia per questa comunicazione.

Milo Infante sta stupendo veramente tutti e nessuno forse si sarebbe mai aspettato una notizia simile su Ore 14. Invece è andato al di là di ogni più rosea aspettativa e ha lasciato tutti veramente a bocca aperta. Andiamo a vedere insieme cosa sta succedendo nell’ambiente Rai e perché c’è invece una collega che sta temendo risultato ben peggiori.

Milo Infante, splendida notizia su Ore 14: cosa succede

Possiamo subito dirvi che Milo Infante è stato raggiunto da una notizia spettacolare, in riferimento alla trasmissione Ore 14, per quanto concerne gli ascolti televisivi. Non va bene la situazione per Caterina Balivo, che su Rai1 non sta collezionando risultati straordinari proprio a causa probabilmente dell’exploit del collega di Rai2, che ha conquistato tanti telespettatori.

Parlando dei dati televisivi sugli ascolti del 22 febbraio, Ore 14 di Milo Infante è riuscito a superare il milione di telespettatori. Un risultato enorme coi suoi 1 milione e 19mila persone piazzate davanti al piccolo schermo e share dell’8,79%. Se dovesse continuare così, la Rai non potrà che festeggiare e chissà se in futuro non potrà premiarlo portandolo nel primo canale o in un’altra fascia oraria.

Non è ovviamente la prima volta che riesce a conquistare questa grande platea di pubblico, ma col passare delle settimane Milo Infante ha trovato sempre maggiore continuità e ora potrebbe anche superare questi dati.