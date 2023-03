Notizia bellissima per Eleonora Daniele. Finalmente si fa chiarezza anche su questo aspetto della televisione italiana. E nonostante manchi davvero molto al termine di questa stagione, già si fanno i conti con quello che capiterà l’anno prossimo. Ai piani alti delle reti infatti, i dirigenti stanno già cercando di colmare delle lacune o confermare programmi già esistenti.

Così come in Mediaset, anche in Rai qualcuno sta facendo le stime dei pro e dei contro, dati alla mano. E tra questi c’è chiaramente anche una delle regine dell’intrattenimento mattutino di Rai 1. Parliamo chiaramente di Eleonora Daniele che con il suo “Storie italiane”, si occupa dei più scottanti casi di cronaca italiani e non solo. Col suo modo di presentare molto appassionato, la Daniele si è presa un pezzo di cuore di milioni di italiani che da anni la seguono con affetto.

Notizia bellissima per Eleonora Daniele: cosa è successo

Come anche riportato da Novella 2000, la trasmissione “è ormai da anni punto di riferimento per il pubblico della prima rete alla ricerca di informazione e intrattenimento su temi di attualità”. E chiaramente, visto lo share altissimo, soprattutto grazie alla fascia di età più alta, la Daniele si conferma al timone dell’ammiraglia Rai ancora per un altro anno. Proprio così quindi, la rivista rivela che la media fissa del 20% di ascolti tv è troppo allettante per i dirigenti di Viale Mazzini per cambiare qualcosa.

Per lei tra l’altro non c’è solo la riconferma del programma mattutino, ma anche un’aggiunta lavorativa di non poco conto. Come sapete infatti, da qualche tempo esiste anche Storie di sera, format spinoff in seconda serata. Insomma, Storie italiane si appresta alla 13ª edizione, quella del 2024. Un grande traguardo per la conduttrice uscita qualche anno fa dal Grande Fratello 2.

Buongiorno e ben ritrovati con @eleonoradaniele

L’omaggio a #gianniminá: le immagini in diretta dal Campidoglio in attesa del feretro#29marzo #storieitaliane ORA IN ONDA su Rai1 e RaiPlay https://t.co/qbuOjayE3K pic.twitter.com/VQQeiF20Ix — Storie Italiane (@storie_italiane) March 29, 2023

Ora per lei la strada è tutta in discesa, dopo tutte queste riconferme sia dal punto i vista aziendale che di popolarità. Ma non solo, la stagione 2023/2024 sarà anche il modo per celebrare i dieci anni di lavoro della conduttrice. Proprio così: Eleonora Daniele ha infatti ereditato Storie italiane tra il 2013 e il 2014, prendendo il posto di Georgia Luzi e Savino Zaba.

