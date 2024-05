“Non vorrei fosse l’ultima, ma…”. Fiorello, la frase choc durante la puntata finale. Poi spunta Amadeus: “Al nove…”. Attimi di grande emozione questa mattina, durante il solito spettacolo di Rosario Fiorello su Rai 2. Ma oggi non è una giornata come le altre, è l’ultimo giorno della settimana lavorativa e forse anche l’ultimo di Viva Rai2!. Il mattatore siciliano non ha fatto mistero che non c’è nessuna certezza riguardo a una nuova stagione del programma.

E proprio per l’ultima puntata, Fiorello ha voluto accanto a sé l’amico storico: Amadeus. Com’è noto, l’ex direttore artistico di Sanremo ha voluto cambiare aria e ha accettato un contratto lavorativo presso Nove, il canale di Warner Bros e Discovery. Ad un tratto il conduttore guarda il telefono e vede che dall’altra parte dello schermo c’è proprio lui: il suo Ciuri. I due l’avevano già prestabilito ma quando tutti l’hanno visto, lì fermo al semaforo sono rimasti di sasso.





Fiorello, la frase choc

Circondato da persone e ballerini, Fiorello ironizza con l’amico: “Questi al Nove te li sogni. È la prima volta che vado al semaforo anch’io, e non vorrei che fosse l’ultima. Gli Amarello non moriranno mai”. Poi Fiorello prende il motorino e va dall’amico con cui canta una canzone sulle strisce pedonali. Un momento di grande ilarità. Poco dopo lo stesso dice: “C’è il Tg1, il Tg2, manca il Tg3”.

E ancora Fiorello: “Dov’è la Bortone? Voglio la Bortone punita qui con le freccette attaccate”. Ospiti in studio anche Ultimo e Jovanotti, con cui canta. Fiorello poi chiude con una frase che lascia gli spettatori con le lacrime agli occhi: “Ciao a tutti, è stato bello, ci si rivede alla prossima idea”. Arrivano ‘poi le parole dell’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, che dice: “Non sarà facile da lunedì prossimo cominciare la settimana”.

Poi dice: “La fine della stagione di ‘Viva Rai2!‘, con la prorompente e contagiosa allegria di Rosario Fiorello e dei suoi splendidi compagni di viaggio, ci lascia senza quello che è stato un appuntamento imperdibile e divertentissimo per milioni di telespettatori. E a tutti dico solo, certo di interpretare anche il pensiero del pubblico, un ‘arrivederci’ affettuoso”. Tornerà quindi? Ancora non si sa.

