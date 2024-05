“Non ce la faccio più…”. Fiorello, tutto il dolore a Viva Rai 2. In genere parliamo degli interventi del mattatore siciliano come attimi di spensieratezza e gioia. Stavolta però non è così. Nella puntata del 7 maggio 2024, una delle ultime di questa stagione e forse di sempre (ne abbiamo parlato qui), Fiorello si è lasciato andare ad un lungo sfogo. Il presentatore, in apertura di puntata ha detto: “Siamo pronti per iniziare questa puntata, noi ci occupiamo di portare buonumore nelle case ma tante volte, quando apriamo i giornali, scopriamo che ci sono delle cose che il buonumore ce lo fanno passare”.

>> “Questo è un addio”. Fiorello, l’annuncio in diretta Rai: “Chi vuole sa…”

Il conduttore di Viva Rai2 ha poi ricordato: “Neanche una settimana fa, il primo maggio, si parlava solo di quello e siamo alle solite. Ieri una tragedia in Sicilia, nella mia terra”. Fiorello ha quindi fatto menzione dei fatti tragici di ieri a Casteldaccia, dove cinque operai sono morti per intossicazione.





“Non ce la faccio più…”. Fiorello, la commozione a Viva Rai 2

L’uomo ha quindi iniziato a parlare di questa tragedia e per un attimo la sua ironia si è fatta da parte: “Cinque persone hanno perso la vita sul lavoro e questo è inaccettabile e noi vogliamo porre l’attenzione su questo tema. Se ne parla tanto in questi giorni, forse se ne parlerà per altri quattro giorni e poi se ne parlerà sempre un po’ di meno e poi le cose come sempre riaccadono. In questo momento possiamo solo esprimere un sentimento di affetto alle famiglie delle persone che purtroppo non ci sono più”.

"Ieri una tragedia in Sicilia, cinque persone hanno perso la vita sul lavoro. Questo è inaccettabile, vogliamo porre l'attenzione su questo tema".@Fiorello a #VivaRai2. pic.twitter.com/VOWMDWqAdM — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) May 7, 2024

Conclude poi Fiorello: “Questo non deve più accadere: non si deve morire per il lavoro”. Ospite della puntata, a seguito del momento toccante relativo alle morti bianche, Noemi. La famosa cantante è reduce della conduzione del concerto del 1 maggio. Fiorello poi ha voluto parlare dell’Eurovision Song Contest, in onda questa sera con la prima puntata.

La kermesse musicale terminerà l’11 maggio e il 9 sarà presentata la seconda semifinale. Come se ne parla da tempo, a rappresentare l’Italia ci sarà Angelina Mango, reduce della vittoria sanremese. Fiorello allora l’ha chiamata e le ha mandato un grosso in bocca al lupo.

Leggi anche: “Povero Carlo Conti”. Sanremo, la bordata di Fiorello alla Rai: “Brutte notizie per il Festival”