Il concorrente pronto ad uscire per sempre dal Grande Fratello. Proprio così, ci sono delle dinamiche in atto molto interessanti in queste ultime ore e uno dei concorrenti potrebbe lasciare da un momento all’altro. O almeno è quello che ha rivelato ai suoi compagni d’avventura. Tutto è iniziato alla vigilia di Natale, quando Marco Maddaloni ha rivelato a Beatrice Luzzi qualcosa su Giuseppe Garibaldi. L’uomo ha parlato di un ‘burattinaio’ e per essere sicura di aver capito bene, la famosa attrice è andata direttamente dal bidello per chiedere conferma.

Chiaramente Garibaldi avrebbe reagito molto non proprio benissimo, scoppiando e lanciando un pugno contro il muro. Ma non è finita qui perché nelle ore successive Giuseppe Garibaldi è tornato sull’argomento e ha criticato più volte Beatrice, tutto a causa del fatto che lei gli avrebbe attribuito il ruolo di burattinaio (anche se in realtà la Luzzi stava solo riportando una teoria di Marco).





In risposta a ciò, Giuseppe Garibaldi ha lanciato un ultimatum al Grande Fratello. Il giovane ha detto: “Ma che burattinaio sono io qui dentro? Sono uno come lei, un concorrente normale. Al massimo se c’è stata una che ha giocato è stata lei e l’ha fatto con i miei sentimenti che erano sinceri. Io ancora oggi penso questo e credo che lei abbia fatto la giocatrice. E da prima che mi dice che sono un burattinaio e poi mi ha chiamato gigolò!”.

Garibaldi è talmente stupido che non riesce neanche a capire che essere definito “il burattinaio”, quindi un giocatore sopraffino al punto da influenzare gli altri, è un complimento e non un’offesa.#GrandeFratello pic.twitter.com/klEyhPOD9e — Oltracotanza (@di_alosh) December 25, 2023

Garibaldi dato che non riesce a formulare un discorso di senso compiuto da solo, adesso dice le stesse cose che dice lei. #grandefratello pic.twitter.com/4qLyoyqarW — virs (@middleton____) December 26, 2023

Poi ancora Giuseppe Garibaldi: “Non rispondo una, non rispondo due, non rispondo tre e poi… […] Non è mica nella legge costituzionale che dove c’è lei devo starci io. Io non voglio stare dove sta lei. Non ha voglia di essere cattiva? Lei è così è proprio cattiva. Non sono parole da dire, mi ha detto che sono un burattinaio. Fa e dice cose che non mi stanno bene e che sono brutte“.

Giuseppe Garibaldi: “HA PROBLEMI DI TESTA” riferito a Beatrice Luzzi.



L’ultima volta che un concorrente ha detto queste frasi é stato squalificato @GrandeFratello ASPETTO UN VOSTRO INTERVENTO IMMEDIATO #GrandeFratello #Luzzers

VIOLENZA PSICOLOGICA pic.twitter.com/nXvPnLCJdE — Stef (@Stefy_1589) December 27, 2023

Giuseppe Garibaldi allora ci è andato pesante e ha detto quello che forse potrebbe segnare la sua condanna dal reality: “Dall’inizio alla fine non mi ha mai detto una bella parola e adesso basta. Qui dentro, o io o lei!”. Ora, in tanti sono sicuri che il ragazzo merita attenzioni, ma tra lo scegliere tra lui e Beatrice sappiamo tutti chi è la preferita del pubblico. Ai posteri l’ardua sentenza però.

