Beatrice Luzzi è rientrata nella Casa del Grande Fratello dopo l’uscita temporanea. Nella puntata dl 23 dicembre, l’attrice è tornata nel programma da cui si era allontanata per qualche giorno. “Il mio babbo aveva bisogno di me, scusatemi se sono dovuta uscire di corsa”, aveva detto rivolgendosi agli altri concorrenti. L’inquilina si è dovuta assentare per un’operazione a cui si è sottoposto il padre e poi, come da regolamento, ha dovuto osservare un breve periodo di quarantena in albergo.

“Tre notti da sola in hotel mi hanno fatto capire che mi siete mancati tutti, che i pianti e i risentimenti sono inutili, possono, invece, essere un momento di crescita per tutti”. “Avevo voglia di fare Natale con voi!”, ha detto prima di essere abbracciata da tutti gli altri inquilini, anche da quelli con cui dall’inizio del programma a settembre ha avuto rapporti complicati.

Grande Fratello, Garibaldi contro Beatrice: il GF censura il concorrente

Tra questi anche Giuseppe Garibaldi, con il quale ha avuto un flirt, che in questi giorni è sbottato contro l’attrice per colpa di Marco Maddaloni. Durante la vigilia di Natale il concorrente è andato in escandescenza e si è spaccato una mano dando un pugno al muro dopo aver appreso da Beatrice che lo sportivo gli ha dato del burattinaio. Nonostante quelle non siano state parole dette dall’attrice ma da Maddaloni, Garibaldi se l’è presa con lei.

La scorsa notte il concorrente del Grande Fratello è stato anche censurato a causa delle forti parole che ha rivolto all’attrice. A letto con Letizia e Perla Vatiero, Garibaldi si è sfogato: “Secondo me è fuori di testa, per me ha dei problemi di testa. Non può dire cose così. Che tipo di problemi ha? Ha dei problemi di testa!“. Parole molto forti, che hanno costretto il Grande Fratello a cambiare inquadratura per censurare.

Giuseppe Garibaldi: “HA PROBLEMI DI TESTA” riferito a Beatrice Luzzi.



L’ultima volta che un concorrente ha detto queste frasi é stato squalificato @GrandeFratello ASPETTO UN VOSTRO INTERVENTO IMMEDIATO #GrandeFratello #Luzzers

VIOLENZA PSICOLOGICA pic.twitter.com/nXvPnLCJdE — Stef (@Stefy_1589) December 27, 2023

“non può dirlo ma ha problemi di testa”

giuseppe garibaldi nel 2023, quasi 2024, su una donna con cui è addirittura stato insieme. non c’è limite al peggio, bea si è scansata un fosso.#grandefratello — anita (@itamatitaa) December 27, 2023

Poco prima Beatrice Luzzi si era sfogata con Fiordaliso. “Ma ha fatto tutto quel putiferio per quello che è stato detto? Io ho detto solo che mi è stato riferito. Non è una cosa che gli ho detto io, non l’ho pensata, mi è stata riportata2, ha detto l’attrice dicendo di aver riportato solo le parole di Marco Maddaloni e di non avergli mai dato del burattinaio. Le telecamere del Grande Fratello 2023 non hanno ripreso la scenata ma, stando ai racconti di Beatrice pare che Garibaldi abbia dato un pugno al muro e si sia anche ferito.