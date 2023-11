Al Grande Fratello di quest’anno la grande novità è stata Cesara Buonamici, in veste di opinionista unica. Ma non è un momento facilissimo per la giornalista, infatti ha ricevuto delle critiche al termine dell’ultima puntata in diretta di lunedì scorso, e anche nelle scorse ore non sono arrivati dei giudizi straordinari su di lei. Non sappiamo se a questo punto lei vorrà intervenire per spiegare meglio quali siano realmente i suoi stati d’animo.

Parlando di quanto detto al Grande Fratello, Cesara Buonamici ha ricevuto un 4 in pagella dal Corriere della Sera. Perché ha detto: “Perla è o non è al livello di Mirko? L’allora principe Carlo scelse Camilla rispetto a Diana e ora è una regina, mentre l’altra non c’è più. L’amore non fa fare scelte razionali”. E il Corriere: “Non era proprio possibile ricorrere ad un paragone che non coinvolgesse body shaming e perfino decessi? Buonamici si riconferma delicatissima anche quando paragona il bel Vittorio al Tavor perché parla lentamente. Forse nemmeno Ghinazzi (Pupo n.d.r.) sarebbe riuscito a fare peggio”.

Grande Fratello e Cesara Buonamici, cosa è stato detto sull’opinionista

Le ultime parole sull’opinionista del Grande Fratello sono state parecchio pungenti, infatti una persona che conosce molto bene le dinamiche del reality show ha riferito qualcosa di molto particolare su Cesara Buonamici. Quest’ultima sarà stata sicuramente informata di queste dichiarazioni, che sono state rilasciate nel corso della trasmissione radiofonica Turchesando. Vediamo cosa è stato detto sul mezzobusto del Tg5.

A rompere il silenzio su Cesara è stata Sonia Bruganelli: “Non so se sia un pesce fuor d’acqua, ma mi sembra che lì sia stata messa in ostaggio, che non vede l’ora che finisca, che il suo obiettivo sia quello di uscirne il più possibile pulita”. Dunque, non si sentirebbe proprio a suo agio stando all’ex moglie di Paolo Bonolis. Cosa che però non è mai stata detta chiaramente dalla giornalista, la quale a questo punto potrebbe voler dire la sua.

Come spesso accade in queste situazioni, il pubblico si è diviso a metà tra chi preferisce l’operato di Cesara Buonamici e chi invece avrebbe preferito a vedere all’opera Sonia Bruganelli, come successo fino alla scorsa edizione.