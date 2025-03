Scoperta allucinante al Grande Fratello da parte dei sostenitori di Helena, che adesso stanno temendo il peggio. Ad essere coinvolto nella notizia è anche Javier, seppure non in maniera diretta. Le polemiche stanno divampando improvvisamente e c’è il rischio che questa decisione presa da alcuni possa condizionare negativamente il percorso della modella.

Fuori dal Grande Fratello alcune mosse sembrerebbero essere indirizzate contro Helena e nessuno si aspettava che tutto questo potesse provenire da persone vicine a Javier. A parlarne è stato il sito Lolnews.it, che ha citato alcuni messaggi apparsi in particolare sul social network X.

Grande Fratello, problemi grossi per Helena: “Colpa dei fan di Javier”

Il problema più grosso per Helena sarebbe la sua eventuale qualificazione alla finale del Grande Fratello. Si sta parlando infatti di chi possa essere il prossimo finalista in vista dell’ultima puntata in programma il 31 marzo. Ma durante la semifinale del 24 marzo il nome della brasiliana potrebbe non comparire a causa dei fan di Javier.

I fandom di Javier non sarebbero compatti, infatti uno dovrebbe votare Helena ma l’altro si schiererebbe a favore di Giglio togliendo voti preziosi alla sudamericana. Infatti, alcuni fan della Prestes hanno scritto online: “Se Helena non supererà il prossimo televoto, scordatevi dei nostri voti a Javier“, “Votate Helena perché come vedete siamo soli anche questa volta”.

Votate Helena perché come vedete siamo soli anche questa volta



Non può uscire in un televoto con quel 🫎 di Giglio



— Greta-It'sMe ☆ (@GretaOhmg) March 20, 2025

Staremo a vedere se Helena avrà difficoltà a restare in casa e ad accedere alla finalissima o se alla fine avrà i voti sufficienti a farcela.