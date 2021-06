“Non va affatto bene”. Mara Venier, veleno in diretta. Il gesto degli ospiti l’ha fatta ‘indiavolare’

Mara Venier non riesce a trattenere le lacrime in apertura della puntata di Domenica In. La conduttrice torna in onda, dopo il break della scorsa settimana per lasciare spazio a Euro 2020, dopo le vicissitudini legate a due interventi ai denti che hanno lasciato pesanti strascichi. “Voglio cominciare questa domenica ringraziando tutte le persone che mi hanno mandato messaggi in questi giorni non facili per me. Grazie di cuorei alle persone comuni, agli amici, ai colleghi. Grazie di cuore a tutti quanti”, dice visibilmente commossa.

“Scusate se sono stata assente per un po’, ma sono stati giorni difficili. Volevo dirvi che io domenica però ci sarò lo stesso”, aveva scritto Mara Venier per poi aggiungere: “Il problema però non è risolto. Parte del mio viso ha perso la sensibilità per ora, spero di recuperarla presto, ma voglio tornare a Domenica In e finire questa edizione”.

La situazione è in netto miglioramento, rispetto a qualche giorno fa quando aveva anche temuto gravi conseguenze, ma la convalescenza sta ugualmente proseguendo e domenica è tornata in televisione con la sua Domenica In e l’emozione è stata tanta. Non solo lacrime, Mara Venier ha tirato anche una frecciatina ad alcuni ospiti che non si sono presentati. In studio c’è Nino Frassica per presentare il film School of Mafia che lo vedrà protagonista.





“È la storia di tre ragazzi, figli di boss i quali non sanno di essere boss e li mandano da New York alla Sicilia a imparare a diventare mafiosi ed il loro insegnante sono io”, ha spiegato. Nello studio della trasmissione a rappresentanza dell’ampio cast, Paola Minaccioni, il resto degli attori non si sono presentati perché in contemporanea c’era la partita di Euro 2021.

“Riporto le scuse di tutta la compagnia, hanno avuto un piccolo contrattempo che si chiama Italia-Galles, avevano molto da fare”, ha spiegato ironica. “Questa però non è una cosa molto garbata, soprattutto nei confronti di Nino”, ha sentenziato zia Mara commentando l’assenza degli altri attori.