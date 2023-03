È trascorso poco più di un mese dalla morte di Maurizio Costanzo e come ben sappiamo Maria De Filippi ha ripreso con grande fatica il suo lavoro, a causa del fortissimo dolore provato per la scomparsa dell’uomo che le è stato accanto negli ultimi trent’anni. Molti colleghi appartenenti al mondo della televisione si sono espressi per dare forza alla De Filippi in questi giorni così difficili, ed ora a parlare è stato Ezio Greggio.

Lo storico volto di Striscia la notizia, da una vita al fianco di Enzo Iacchetti, ha voluto proprio scrivere una lettera a Maria De Filippi, per dimostrarle tutta la sua vicinanza in questo momento difficile. Per fare ciò, Ezio Greggio ha scelto il settimanale Novella 2000. Ha dichiarato di capire fortemente quanto sta accadendo alla nota conduttrice, in quanto lei non ha soltanto perso un uomo con cui ha avuto una storia importante, ma un vero e proprio punto di riferimento nella sua vita.

Leggi anche: “Lo ha fatto per lui”. Maria De Filippi, gesto da brividi per il collega mentre dava l’addio a Maurizio Costanzo





Maria De Filippi, le strazianti parole di Ezio Greggio dopo la morte di Costanzo

Ezio, rivolgendosi direttamente a Maria De Filippi, ha dichiarato: “Immagino il vuoto che di colpo si è creato nelle tue giornate. Perché ti lascia sgomento, sapere che una persona fondamentale che hai nel cuore e che stimi di colpo non c’è più. In un attimo il tuo mondo va sottosopra, anche se sai che potrebbe accadere, anche se un po’ te lo aspetti”. Ezio Greggio ha poi fatto riferimento alla scomparsa di suo padre, il quale, nonostante avesse 96 anni, con una semplice telefonata riusciva a tranquillizzarlo.

Il famoso conduttore e attore ha poi cercato di dare più forza possibile a Maria. L’ha anche incoraggiata a non abbandonare i suoi programmi, in seguito alle numerose notizie uscite fuori in quest’ultimo mese riguardo la volontà della De Filippi di mollare tutto. Ha dichiarato che secondo lui dovrebbe farlo, oltre che per se stessa, anche per tutti i telespettatori a cui regala emozioni da tanti anni e per i ragazzi a cui fa esaudire dei sogni grazie ai talent show a cui partecipano.

Ezio Greggio, durante il corso dell’intervista, ha poi fatto riferimento alla vicinanza del figlio Gabriele Costanzo e dei tantissimi collaboratori per i quali Maria è molto importante. Ezio ha poi concluso dicendo: “Va fatto, Maria, per le persone che ci hanno lasciato, perché la loro volontà è di non dimenticarli, di andare avanti e di proseguire in quel percorso lungo nel quale ci hanno sostenuto”.