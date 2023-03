“Lo ha fatto per lui”. Maria De Filippi, gesto da brividi per il collega mentre dava l’addio a Maurizio Costanzo

Durante il corso della registrazione delle puntate di C’è Posta per Te è accaduto un qualcosa di insolito rispetto agli altri anni. Ricordiamo che mentre Maria De Filippi registrava le ultime puntate del programma, le condizioni di salute di Maurizio Costanzo si sono aggravate, per poi venire a mancare il 24 febbraio. Dunque, nonostante la tragedia che stava accadendo nella vita di Maria, ha comunque voluto prendere parte ad una proposta di matrimonio all’interno dello studio del programma.

Anche quest’anno C’è Posta per Te ha fatto commuovere e altrettanto sorridere tantissimi telespettatori, fedeli al programma da anni. Tra gli ospiti di quest’anno ci sono stati Marco Mengoni, vincitore dell’edizione di Sanremo 2023, Gerry Scotti, collega di Maria De Filippi a Tu si que vales, e Tiziano Ferro. L’episodio più commovente tenutosi all’interno dello studio quest’anno, pare sia avvenuto però senza le telecamere, con una bellissima proposta di matrimonio.

C’è Posta per Te, Maria De Filippi commossa dalla proposta di matrimonio

Pare dunque che un membro storico della redazione di C’è Posta per Te sia vicina al matrimonio. Parliamo di Veronica Di Spirito che è da anni la compagna del noto giornalista Federico Ruffo. Ruffo è attualmente il conduttore della trasmissione Mi Manda RaiTre. Pare che lui abbia chiesto aiuto proprio a Maria De Filippi per organizzare questa proposta, e nonostante il brutto periodo che stava attraversando, la conduttrice si è subito prestata all’evento.

Ruffo ha chiesto la mano di Veronica tramite un video mandato in onda nello studio di C’è Posta per Te prima della registrazione della puntata. Sarebbe stata proprio Maria De Filippi a convincere la Di Spirito ad entrare nello studio per prendere parte alle prove, mentendole ovviamente, in quanto una volta arrivata, Maria ha lanciato il video in cui il suo compagno Federico le faceva la proposta di matrimonio.

Il dolcissimo gesto da parte di Maria De Filippi non sembra essere passato inosservato. Tanti hanno infatti commentato l’accaduto, dichiarando che per l’ennesima volta Maria ha confermato di essere una donna con un gran cuore e con un’anima estremamente sensibile.