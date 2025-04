Come sempre succede, appena finito il Grande Fratello tutti i concorrenti tornano a essere attivi sui loro rispettivi profili social ma non Shaila Gatta. Dopo la finale di lunedì 31, e soprattutto dopo aver lasciato in diretta tv Lorenzo Spolverato, la ballerina si è chiusa in un silenzio che ha destato subito preoccupazione e anche diverse ipotesi tra i fan del reality show.

Silenzio rotto solo mercoledì 2 aprile quando, dopo aver parlato in una chat privata con Daniele Dal Moro che le chiedeva spiegazioni circa l’addio a Lorenzo, Shaila è tornata a postare un messaggio ai suoi fan. Lo ha fatto con un video per ribadire che a voler interrompere definitivamente la relazione con il modello è stata lei, non terze persone.

Shaila “irriconoscibile”: il video dopo giorni di silenzio

Stando alle teorie di alcuni fan, infatti, l’ex velina di Striscia la notizia sarebbe stata influenzata dalle amiche e dai familiari. Ma non è andata così. “Oddio ho il mio telefono in mano. Ma secondo voi chi altro potrebbe avere il mio telefono se non io?”, esordisce Shaila per poi spiegare di non essere stata influenzata da nessuno.

“Sono io e spero che state bene. Quello che volevo dirvi è che mi vedete distaccata perché ho bisogno di rilassarmi, ma soprattutto volevo ringraziare tutte le persone che mi sono accanto perché questo è quello che conta. Si vive di realtà e non di idealizzazioni, quindi per tutto quello che sto vedendo ringrazio di cuore in assoluto chi mi è stato sempre vicino”.

#shailenzo

Si vede che non sta bene

Quindi basta con quest odio. pic.twitter.com/LU17pJpHm1 — Shailenzo❤️🌈 (@shailaelollo) April 2, 2025

Il breve filmato in cui spiega anche perché ha deciso di non intervenire più è stato commentatissimo. Non solo da chi continua ad attaccarla per la modalità con cui ha deciso di chiudere la storia con Lorenzo come “Mi dispiace ma lei ha semplicemente preso in giro Lorenzo” e “Per me Shaila è stata una grandissima delusione, altroché”. Per molti rivederla in video ha fatto un certo effetto, come se non fosse più lei: “Si vede che non sta bene”, scrive uno. Per Alessandro Rosica, l’esperto di gossip, è addirittura “irriconoscibile” oggi.