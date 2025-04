La notizia della morte di Papa Francesco, avvenuta martedì 21 aprile alle ore 7:30, ha scosso profondamente non solo il mondo ecclesiastico e i fedeli di tutto il pianeta, ma anche il mondo dell’informazione. Numerosi giornalisti, colti alla sprovvista dalla notizia, si sono trovati a gestire in diretta un evento di portata storica con grande compostezza, nonostante l’emozione evidente. Tra questi, anche volti noti della televisione italiana come Eleonora Daniele e Valentina Bisti hanno mostrato il proprio turbamento. Ma è stato soprattutto il momento vissuto da Enrico Mentana, durante l’edizione serale del Tg La7 di ieri, a colpire in modo particolare il pubblico.

Nel corso dell’edizione delle ore 20, il direttore del telegiornale ha scelto di leggere integralmente il testamento spirituale lasciato da Papa Francesco, un documento datato 29 giugno 2022 e redatto a Santa Marta. Le parole del Pontefice, pronunciate da Mentana con voce rotta dalla commozione, hanno trasmesso tutta la profondità e l’umiltà che hanno contraddistinto il pontificato di Jorge Mario Bergoglio. “Desidero che le mie spoglie mortali riposino aspettando il giorno della Resurrezione nella Basilica di Santa Maria Maggiore, il sepolcro deve essere nella terra, semplice, senza particolare decoro e con un’unica iscrizione: Franciscus”, ha letto Mentana, visibilmente provato, mentre tentava di mantenere un tono professionale.

Enrico Mentana, commozione in diretta per la morte di Papa Francesco

Il momento, destinato a rimanere impresso nella memoria collettiva, è visibile anche in video, a partire dal minuto 12:40, dove l’emozione del giornalista si fa palpabile. Una volta terminata la lettura, Mentana ha pronunciato poche ma intense parole di commento: “Queste le parole che non si possono leggere senza emozione del testamento del Papa”. Una frase che racchiude l’impatto umano e spirituale che la figura di Francesco ha avuto, anche su chi, per mestiere, è abituato a mantenere il distacco necessario per raccontare gli eventi del mondo.

Enrico Mentana ha poi voluto ricordare uno dei momenti più toccanti del pontificato di Bergoglio, citando la celebrazione pasquale durante la pandemia da Covid-19. Quel Venerdì Santo del 2020, nella piazza San Pietro deserta e avvolta dalla pioggia, fu un simbolo di speranza nel pieno del dolore collettivo. “Ogni pontefice lascia con sé tanti ricordi, come fu il discorso della luna nel caso di Papa Giovanni. Per Papa Bergoglio, uno ricordo fortissimo è stato il discorso fatto in silenzio, straordinario, nel momento più cupo del Covid, in un Venerdì Santo che nessuno dimenticherà”, ha affermato con voce commossa il giornalista.

La morte di Papa Francesco chiude un capitolo straordinario della storia della Chiesa cattolica, segnato da gesti forti, parole semplici e un impegno costante verso gli ultimi. Le immagini di giornalisti visibilmente toccati, le parole del suo testamento e i ricordi delle sue azioni più significative stanno già componendo il ritratto di un uomo che ha saputo parlare al cuore delle persone, anche nei momenti più bui.