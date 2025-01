Silvia Toffanin, la corona è pronta. O meglio, già calzata. La conduttrice e compagna storica di Pier Silvio Berlusconi starà festeggiando perché la notizia che è appena arrivata anche ai giornali è di quelle degne di essere celebrate a dovere. I telespettatori dovranno aspettare ancora qualche giorno per rivederla in tv ma intanto lei si gode dei numeri record. E non è la sola.

Nel pomeriggio del 19 gennaio 2025 si è infatti registrato il record stagionale per Amici 24: il talent di Maria de Filippi ha tenuto incollati al piccolo schermo 3,1 milioni di spettatori mentre quasi 3 milioni di spettatori sono rimasti sintonizzati anche su Verissimo, per le interviste esclusive di Silvia Toffanin. Sono grandi numeri, soprattutto se paragonati a quelli della concorrenza.

Silvia Toffanin festeggia: la notizia top

Il programma di Silvia Toffanin ha volato altissimo questo fine settimana staccando di quasi 10 punti Francesca Fialdini. Del resto, la parte finale di Domenica In è davvero un disastro in termini di ascolti e la pausa del Tg1 non aiuta. La puntata di domenica di Verissimo è stata vista da una media di 2.744.000 con il 22.32%, e nei Giri di Valzer 2.723.000, 21,03%.

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.356.000 spettatori per il 16,05% di share. Nella prima parte 2.609.000, 19,09%, nella seconda 2.327.000, 18,80%, e nei Saluti un netto di 2.070.000, 16,68%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.977.000, 14,65%.

E così Silvia Toffanin, ma anche Maria De Filippi, fa portare a casa la domenica perfetta a Canale 5. Non è un caso che da anni e anni sia la regina di Verissimo che dal solo sabato pomeriggio si è guadagnato il doppio appuntamento settimanale. Le sue interviste sono sempre coinvolgenti e soprattutto vengono seguite dall’inizio alla fine e il ché non è poco. Gli ascolti lo dimostrano.