Brando, finalmente la scelta a Uomini e Donne. Non è ancora andata in onda, ma le anticipazioni della registrazione avvenuta il 12 marzo 2024 sono uscite praticamente in diretta. Il percorso del tronista nella trasmissione di Maria De Filippi è stato caratterizzato da numerosi alti e bassi, soprattutto durante nelle ultime settimane, con il 22enne che ha ammesso più volte di avere dei dubbi e di non essere certo della decisione.

Erano rimaste in due, Beatriz e Raffaella, ma come abbiamo visto in questi ultimi tempi seppur sono riuscite a incuriosirlo lo hanno messo nello stesso tempo in difficoltò. E c’è voluta parecchio ragionamento (e pazienza del pubblico, sempre più impaziente di conoscere il ‘verdetto’) per arrivare a scegliere una delle due corteggiatrici.

Leggi anche: “Figlio mio, devo dirtelo”. Uomini e Donne, il papà di Brando rompe il silenzio dopo la scelta

Beatriz di UeD, cosa è successo dopo la non scelta





Durante le registrazioni del 12 marzo, finalmente, Brando ha trovato il coraggio di chiudere questa esperienza. Alla fine ha scelto Raffaella, come svelato da Lorenzo Pugnaloni a mezzo Instagram praticamente a ripresa conclusa. E Beatriz? Il blogger spiega anche questo, quindi i dettagli.

Le prime anticipazioni sulla scelta finale di Brando rivelano che, nel momento in cui ha dovuto dare l’annuncio a Beatriz, quest’ultima è scoppiata in lacrime. Una reazione che non ha stupito molti telespettatori di Uomini e Donne, visto l’interesse che aveva dichiarato per lui anche di recente.

In queste ore i fan di Beatriz si sono riversati sui social per augurarle il meglio. Tanti sostengono infatti che Brando sia stato incoerente e che in parte abbia illuso la corteggiatrice con i suoi atteggiamenti, mentre tanti altri sperano che a questo punto Maria De Filippi le offra il trono. La vedremo presto accanto a Daniele, il nuovo protagonista di Uomini e Donne?