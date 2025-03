“Non se lo aspettava”. Grande Fratello, Helena presa alla sprovvista: dopo la decisione della finale accade tutto questo

Helena Prestes è stata nominata quarta finalista del Grande Fratello, aggiungendosi così ai già confermati Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. La modella brasiliana ha ottenuto il favore del pubblico, che l’ha preferita in un televoto decisivo, mentre a lasciare la casa sono stati Luca Giglioli, Javier Martinez e Shaila Gatta, i quali hanno abbandonato il reality a un passo dalla finale. La loro eliminazione ha suscitato molta emozione, ma è stata proprio la scelta di Helena a catalizzare l’attenzione, con molti spettatori esultanti per la sua promozione in finale.

Nel frattempo, i concorrenti Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli sono rimasti in nomination per il prossimo televoto, ma sembra che proprio Chiara, grazie al forte supporto del suo fandom, le Zelena, possa essere la prossima finalista. Il suo gruppo di fan ha sempre dato una mano determinante nelle votazioni, contribuendo a spingerla sempre più avanti nel gioco.

Grande Fratello, la reazione di ex concorrenti e pubblico alla finale di Helena

La notizia che ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra i suoi fan e sui social. Il pubblico l’ha premiata con un posto in finale, un traguardo che la modella brasiliana ha raggiunto nonostante la concorrenza agguerrita degli altri concorrenti. Le sue fan, con un affetto travolgente, hanno celebrato il suo successo, invadendo i social con messaggi di supporto

Durante la diretta, il momento del verdetto è stato particolarmente emozionante anche per gli altri concorrenti della casa. Non appena è stato annunciato che Helena sarebbe stata la quarta finalista, i suoi ex compagni di avventura – come Tommaso, Stefania, Amanda, Mattia e Javier – non hanno potuto fare a meno di esplodere di gioia.

L’entusiasmo di Helena e dei suoi amici non è passato inosservato e non è stato del tutto apprezzato dal conduttore Alfonso Signorini, che ha dovuto intervenire per richiamare all’ordine i festeggiamenti. Il trionfo di Helena è stato un vero e proprio attestato di stima per la modella, che probabilmente non si aspettava tutto questo affetto.

la cosa che mi ha dato soddisfazione realmente ieri è stato vedere helena circondata dalle persone con cui ha stretto dei rapporti a cui lei tiene davvero e tutto questo davanti a chi l'ha sempre accusata di pensare solo alle strategie — rare 🇵🇸 (@d0gdaysareover1) March 25, 2025

“La cosa che mi ha dato soddisfazione realmente ieri è stato vedere Helena circondata dalle persone con cui ha stretto dei rapporti a cui lei tiene davvero e tutto questo davanti a chi l’ha sempre accusata di pensare solo alle strategie”, si legge in un post di X, dove tantissimi utenti hanno festeggiato la finale di Helena. “Idem, sono felicissima che sia così tanto amata…e pensare che era stata lei la prima a dire che sarebbe rimasta da sola alla fine”, “era cucciola non si aspettava tutto quell’affetto”, si legge ancora.