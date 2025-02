“Situazione critica” per il cantante. Non è stato un inizio liscio come l’olio quello della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo le voci sulle condizioni di salute di Fedez – le ultime parlano di ‘qualcosa di strano negli occhi’ – e il ritiro di Emis Killa per problemi giudiziari, ecco gli incidenti occorsi a due cantanti. Dopo Francesca Michielin, infatti, un altro artista è caduto sulle fatidiche scale dell’Ariston.

O meglio, la prima è caduta sulle scale del palco e ha commentato: “Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni!”. Il secondo, invece, è caduto dietro le quinte. Ebbene le sue condizioni, adesso, destano più di qualche preoccupazione. Si parla, infatti, di “situazione critica” per il big della musica italiana.

Come sta Kekko dei Modà: l’ultimo, pesante, aggiornamento

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 febbraio, si sono tenute le prove generali per i 29 big in gara a Sanremo. Ebbene Kekko dei Modà è rovinosamente caduto sulle scale dietro le quinte riportando un infortunio piuttosto serio. A quanto pare il frontman del gruppo si è incrinato una o più costole. Sul posto è intervenuto subito un medico e nelle nelle ore successive il 46enne ha ricevuto una visita più approfondita.

Gabriele Parpiglia ha diffuso nelle ultime ore un aggiornamento sulle condizioni di salute di Kekko e non c’è da stare molto allegri. Il giornalista e conduttore ha fatto sapere che la situazione del cantante è critica, in pratica non riesce a stare né in piedi né seduto. Naturalmente l’artista non ha potuto sfilare sul green carpet dell’Ariston, come hanno fatto invece gli altri componenti del gruppo.

Aggiornamento : #kekko dei moda’ la situazione e’ delicata . Il cantante non riesce a stare né in piedi , né seduto.

Visite ancora in corso . Un forte abbraccio a #kekko #Sanremo2025 — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) February 10, 2025

Modà (without Kekko 🙏🏼) on the #Sanremo2025 green carpet 💐 pic.twitter.com/koYBAIBkmE — Festival di Sanremo (en) (@sanremo_en) February 10, 2025

Queste le parole di Parpiglia: “Aggiornamento, Kekko dei Modà, si tratta di una circostanza delicata. Il cantante non riesce a stare né in piedi, né seduto. Visite ancora in corso. Un forte abbraccio a Kekko. […] Per precauzione al momento questa sera Kekko dei Modà non farà il red carpet previsto insieme con gli altri artisti. Al momento per Kekko situazione critica (seriamente). Forza Kekko”.

