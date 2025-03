Nella puntata di C’è Posta per Te del 15 marzo, Giovanni, un uomo siciliano, cerca di ricucire il rapporto con la figlia Fabiola, che da otto anni si rifiuta di vederlo o sentirlo. Giovanni ha due figli dal primo matrimonio, Salvo e Fabiola, entrambi desiderati e amati sin dalla nascita. Tuttavia, il rapporto con la moglie è sempre stato freddo e distante. Quando Fabiola aveva sei mesi, lui ha perso il lavoro a Bagheria e si è trasferito a Udine.

Qui ha trovato un impiego e conosciuto Luciana, la sua attuale moglie, già madre di una bambina. Con lei ha scoperto per la prima volta cosa significa sentirsi amato. Decide di essere sincero con la moglie, che però reagisce con rabbia e gli impedisce di vedere i figli. Per oltre un anno non ha contatti con loro, ma il dolore della separazione è troppo forte e alla fine torna in Sicilia, sacrificando la relazione con Luciana e rimanendo accanto ai figli per 17 anni.

La decisione di Giovanni e la reazione della figlia

Nonostante il suo impegno, il matrimonio non funziona e nel 2016, dopo essere rimasto di nuovo senza lavoro e aver vissuto momenti difficili, tra cui dormire in garage e continui litigi con la ex moglie, decide di ripartire. I figli ormai sono adulti e lui prova a spiegare loro la sua decisione, senza però rivelare di aver già trovato lavoro a Udine né di aver riallacciato i contatti con Luciana, che all’epoca non sentiva.

Parte lasciando circa 10mila euro sul conto della moglie e continuando a versare 400 euro al mese per Fabiola. Mentre Salvo mantiene i contatti con lui, Fabiola lo cancella dai social e si chiude completamente nei suoi confronti. Intanto, Giovanni si ricongiunge con Luciana e la sposa, ma il rapporto con la figlia resta irrecuperabile. Quando torna in Sicilia per il matrimonio di Salvo, Fabiola evita di incontrarlo.

In studio, appena lo vede, Giovanni le rivolge parole cariche di emozione: “Sei la mia vita, perdonami, non ti lascerò mai più”. Ma Fabiola lo accoglie con freddezza e lo accusa di non aver fatto abbastanza per cercarla: “Sei tornato a Bagheria e hai fatto finta di non vedermi”. Maria De Filippi cerca di farle capire che il padre, dopo aver trovato l’amore altrove, è comunque rimasto vicino ai suoi figli per molti anni, ma la ragazza non cede: “Non ho più l’esigenza di sentirlo, mia madre mi fa anche da padre. Per me lui è cancellato“.

Alla domanda su cosa farebbe se il padre fosse in ospedale, Fabiola risponde: “Non me ne fregherei, perché ho un cuore”. Vorrei sapere dove è andato a finire però, esiste il perdono” la rimprovera Maria. Giovanni insiste, ricordandole che ha ancora la sua foto sul cellulare, ma lei replica in modo secco: “Guardatela”. Alla fine, Fabiola chiude la busta e anche Maria De Filippi ammette di non aver trovato un varco per farle cambiare idea: “Era un muro, non mi lasciava modo di provare a convincerla”.

