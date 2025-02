Sanremo 2025, successo straordinario oltre le polemiche. In queste ore non si parla d’altro: la vittoria di Olly è stata salutata dall’entusiasmo dei fan del giovane cantante di Genova, ma anche dai fischi e dalle polemiche. In tanti avrebbero voluto vedere Giorgia sul gradino più alto, e anche il settimo posto di Achille Lauro ha lasciato l’amaro in bocca. C’è chi si è scagliato contro Carlo Conti.

“Un Sanremo terribile, nessun momento di spicco o memorabile, nessuna voglia di restare a guardare fino a tardi, nessuna risata a crepapelle (tolto qualche secondo dovuto a Geppi e Nino)” ha commentato un utente. E moltissimi gli hanno dato ragione: “Questo Sanremo da cancellare perché è stato un disastro dall’inizio alla fine” ha scritto un altro. Ma Carlo Conti può sorridere lo stesso.

Quanto ha fatto l’ultima serata di Sanremo: i dati

Numeri da record. Carlo Conti è riuscito ad alzare ancora l’asticella degli ascolti. Basti pensare che la serata delle cover ha toccato picchi mai visti prima nella storia del Festival: gli spettatori sono stati 13 milioni e 575mila spettatori con il 70,8% di share. L’anno scorso con Amadeus la quarta serata del festival aveva raggiunto 11 milioni e 893mila (67,8% di share). È stata la media più alta nell’era Auditel, anche considerando solo la tv (70,4%).

L’ultima serata il Festival di Sanremo ha conquistato 13 milioni e 16mila persone, pari al 72,7% di share (con punte oltre il 78%). Naturalmente agli altri canali sono rimaste le briciole: su Canale 5, ad esempio, il film Quasi Amici ha interessato 1 milione e 298mila telespettatori con il 5,9% di share.

sanremo 2025 uno schifo totale a partire dal conduttore di una noia terrificante, impalato, per proseguire poi con la scelta di portare poche cantanti donne al festival e in fine la classifica di merda con un podio solo al maschile e una vittoria orribile. cacciate carloco PLEASE — feds⁷🌙 (@TINY00NGI) February 16, 2025

carlo conti bravo hai appena fatto la classifica peggiore di tutti i sanremo esistenti era difficile ma ce l’hai fatta hai rovinato un festival intero per una settimana spero la provvidenza ci assista per l’anno prossimo a costo di incarnarla come EDMOND DANTES🤍 è guerra — nina (@illicitgilmore) February 16, 2025

Per quanto riguarda il “total audience”, ovvero il dato che tiene conto anche degli spettatori di streaming e altri servizi on line, la finale di Sanremo ha avuto in media 13 milioni e 427mila spettatori, con il 73,1% di share. Nonostante il successo di questa edizione va comunque ricordato che Carlo Conti non è riuscito a battere Amadeus che, nella finale dell’anno scorso, aveva totalizzato 14 milioni e 301mila spettatori con uno share del 74,1%.

