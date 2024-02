Aver girato due corti ha messo a dura prova i concorrenti del Grande Fratello, tra preparazione, scrittura dei testi, riprese, costumi e soprattutto ricordare le battute. Non solo c’è chi si è cimentato in sfide fisiche, oltre che attoriali, per cui i concorrenti hanno deciso di rilassarsi e di prendersi cura del loro benessere fisico.

Fuori batte un sole quasi estivo e in ogni angolo del giardino c’è chi canticchia e cerca di abbronzarsi, crema solare alla mano e corde vocali riscaldate. Sembra proprio che canticchiare sia il filo comune fra tutti gli inquilini, Fiordaliso, di buon umore, travolge con il suo canto, trascinando Rosy e Anita in un balletto in salone.

Grande Fratello, Beatrice sente le urla e avvisa Fiordaliso e Greta

La chef è stata rubata dalla cucina, dove preparava un pranzo a base di pesce, c’è chi come Paolo e Massimiliano non rinuncia all’allenamento e chi come Beatrice e Vittorio che si porta avanti per le prossime attività: il Tg GF. Poi le donne sono passate nella sala bagno, dove Fiordaliso ha vestito i panni della parrucchiera per fare la tinta a Beatrice Luzzi.

Mentre le due chiacchierano, Beatrice rivela di aver sentito delle urla fuori dalla casa. Ad ascoltare c’è anche Greta, che alle parole di Bea scoppia in una risata. “Non potete sapere cosa ho sentito”, ha esordito l’attrice parlando con le sue compagne di viaggio. “Dalla piscina abbiamo sentito urlare Stefano, siamo usciti e ci hanno detto cornuti”. “Ma veramente? Da fuori? Ma sul serio?”, ha chiesto Fiordaliso.

"massi giustamente qualcuno che passa e ci dice cornuti lo farei anche io sinceramente"

⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️ #GrandeFratello pic.twitter.com/TCqI8WcFxK — bitchimsleep (@beatriceluzzii) February 2, 2024

“Sì certo, qualcuno che passa e giustamente ci dice cornuti… lo farei anche io sinceramente”, ha detto ancora. Alla frase di Beatrice, Greta scoppia in una fragorosa risata. Gli insulti volati dall’esterno della Casa di Cinecittà sono stati sentiti anche da Sergio che ha preso il megafono, si è recato in giardino e ha esclamato: “Ariprovace! Ce sarai!”, scatenando la reazione esilarante del web.