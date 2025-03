Il post-puntata del Grande Fratello è stato alquanto complicato per Lorenzo. L’eliminazione di Shaila lo ha colpito profondamente e ha deciso di parlarne apertamente con Mariavittoria. Ha cercato di arrivare ad un punto e poi si è mostrato disperato, soprattutto perché non riesce ad accettare la sua uscita.

Lorenzo ha dunque rotto il silenzio con Mariavittoria subito dopo l’appuntamento in diretta del Grande Fratello e ha espresso la sua opinione. Anche la coinquilina ha fatto un’analisi su quanto successo e si è fatta un’idea sul perché alla fine se ne sia andata proprio l’ex velina di Striscia la Notizia.

Grande Fratello, Lorenzo disperato dopo l’uscita di Shaila: “Non può essere uscita per questo”

Lorenzo ha quindi affermato davanti a Mariavittoria, parlando dell’uscita di scena di Shaila, che ha perso il confronto al televoto con Chiara e Helena: “Io non lo so, non capisco allora fuori cosa succeda. Al di là che si siano salvate Helena e Chiara, Shaila è uscita. Non può essere che la relazione abbia messo i bastoni tra le ruote“.

Lorenzo ha ancora aggiunto: “Shaila è sempre stata se stessa“. A quel punto è intervenuta MaVi: “Uno scontro tra titani, una persona di mezzo doveva per forza finire con un’uscita di un grande personaggio. Non vince la coerenza”. E lui: “Ma perché la sincerità non ripaga a volte?”.

Lorenzo sull’eliminazione di Shaila: “Non può essere che la relazione abbia messo i bastoni tra le ruote" #GrandeFratello



Mariavittoria era convinta che Helena e Shaila sarebbero diventate entrambe finaliste, quindi a sorprenderla è stato il fatto che Chiara non sia uscita.