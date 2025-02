Tra i personaggi noti che il pubblico vorrebbe tanto vedere nella casa del Grande Fratello c’è sicuramente Jasmine Carrisi. Sono anni che circola la voce sulla partecipazione della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso al reality di Alfonso Signorini e dopo averla vista come ospite la scorsa settimana ii rumor ha ripreso piede. La cantante è entrata per sorprendere la zia, Amanda Lecciso.

In pochi minuti, oltre a emozionare tutti con l’abbraccio e le dolci parole alla zia, ha difeso Amanda, ne ha dette quattro a Shaila e Mariavittoria e si è lasciata sfuggire un interesse per Javier. E così, appena è uscita dalla porta rossa gli utenti dei social e fan del GF hanno iniziato a invocare il suo nome come prossima concorrente.

“Non posso entrare al GF”: perché Jasmine Carrisi è frenata

Dopo la sorpresa in diretta, Jasmine Carrisi ha ammesso che le piacerebbe andare a trovare di nuovo zia Amanda e anche fare un’esperienza come concorrente. Ma c’è qualcosa che la frena. Anzi, più di una. Primo: i capelli. Tra le Storie ha spiegato di essere in crisi per via delle extension che ha sia ai capelli che alle ciglia.

Come farebbe nella casa? E poi un altro problema: la figlia di Al Bano e Lorenda Lecciso ha anche dichiarato di temere il peggio per la sua reputazione. “Poi ho paura di dire cose volgari e di essere cancellata per quello che dico”. Infine un altro impedimento, che lei stessa definisce “una dipendenza”.

Non riesce a smettere di guardare il telefono: “Inoltre ho una dipendenza molto forte dal telefono.”, ha confessato. “Dovessi entrare non so se darei una grande mano nelle pulizie. Certamente pulirei i piatti perché mi piace farlo e mi rilassa, però non so cucinare”, ha concluso Jasmine frenando dunque gli animi dei fan che già se l’immaginavano nella casa. Ma chissà…