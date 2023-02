Si sono esibite per ultime, ma la loro reunion era una delle esibizioni più attese di questa edizione del Festival di Sanremo. Paola e Chiara sono tornate sul palco dell’Ariston dopo anni di assenza. Avevano deciso di non cantare più insieme nel 2013, ma da Sanremo è partita la loro carriera: parteciparono nel 1996 a Sanremo Giovani e poi l’anno successivo vinsero con “Amici come prima”, nelle Nuove proposte.

Sono tornate nella seconda serata del Festival e hanno presentato il brano “Furore”, una canzone tutta da ballare che riprende proprio le sonorità degli anni ’90 e 2000. Si sono presentate con due outfit gemelli firmati nuovamente Dolce&Gabbana e curati dallo stylist Nick Cerioni. E hanno trasformato il palco in una discoteca facendo ballare tutti. Hanno brillato in scena vestite di paillettes dalla testa ai piedi, con maxi cintura lucida in vita e una “maschera” di glitter sul viso.

Sanremo, Paola e Chiara si prendono in giro: “Non ne poteva più”

Qualche mese fa Paola in diretta su Instagram ha spiegato che non ce la facevano più a tenere botta per l’aria tesa che si respirava, per il nervosismo che aleggiava. “Anche tra noi c’era tensione”, ha detto. “Eravamo in difficoltà – ha proseguito – e non viaggiavamo più allo stesso ritmo. Non si può avere sempre, entrambe, lo stesso entusiasmo, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più”.

Ora tutto è svanito e il pubblico ha potuto nuovamente ammirare a Sanremo l’intesa tra le due sorella. La reunion tra Paola e Chiara sul palco di Sanremo ha fatto sognare un’intera generazione, quella cresciuta con i tormentoni delle sorelle milanesi. Non sono mancate anche le domande pungenti e un pizzico di ironia. Un assaggio c’è stato subito dopo l’esibizione dell’Ariston, mentre le due cantanti sono state ospiti di Ema Stokholma su Rai Radio2.

Paola e Chiara hanno annunciato l’uscita del video di Furore, la canzone che hanno portato all’Ariston e Paola non ha perso occasione per prendere in giro la sorella: “Ragazzi posso dire che non ne poteva più? In ogni intervista che facciamo dice (con voce che imita quella di Chiara) ‘comunque la sera che cantiamo esce il video’”. Chiara si fa una risata: era evidentemente una presa in giro senza la volontà di offendere. E la pace tra le due continua a regnare sovrana.