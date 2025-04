Nella Casa delle Coppie di “The Couple” il clima tra Irma Testa e Antonino Spinalbese non sembra essere dei più sereni. Sin dai primi giorni, il loro rapporto è apparso bloccato, intriso di una freddezza che va ben oltre il semplice disagio iniziale. Il pubblico, osservando le clip pubblicate su Mediaset Infinity, ha potuto notare una tensione sottile ma persistente, che nemmeno gli sforzi di altri concorrenti sembrano riuscire ad allentare. Ed è proprio Antonino, in un momento di confidenza durante la cena con Andrea Tabanelli e le sorelle Boccoli, a raccontare il suo malessere.

“Non mi dà la possibilità di avere un dialogo. A una certa ho detto: ‘Se ce l’ha con me non fa niente, mi metto l’anima in pace'”, confessa Antonino visibilmente amareggiato, riferendosi all’atteggiamento distaccato della pugile. Spiega anche di aver percepito uno sforzo, da parte sua, nel tentativo di instaurare un minimo di comunicazione, ma senza ottenere risultati. “Non c’è comunicazione, mi ha anche detto che ha provato a parlarmi ma io non la ascolto. Mi ha fatto un po’ strano”, aggiunge, lasciando intuire quanto la situazione lo abbia spiazzato.

The Couple, Antonino Spinalbese vuota il sacco sulla concorrente

A cena, tra una portata e l’altra, i compagni di avventura cercano di trovare una spiegazione al muro alzato da Irma. Benedicta Boccoli ipotizza: “Forse lei ha difficoltà ad interagire con te”, un pensiero che però Antonino respinge, sostenendo invece che la ragione sia più immediata e istintiva. “Secondo me non le piaccio proprio. Non le piaccio, punto, ha deciso subito“, afferma, sottolineando che con Lucia Testa, sorella di Irma, riesce invece ad avere un rapporto più spontaneo e sereno: “Lucia invece ogni tanto si lascia andare, la risatina le viene e il modo dolce di avere a che fare con me le viene”.

Nonostante i suoi ripetuti tentativi di avvicinarsi e sciogliere il ghiaccio, Antonino racconta di non aver mai ottenuto un’apertura da parte di Irma. “Le ho detto ‘dammi la possibilità di parlarti, perché se tu diventi così fredda, mi squadri, mi guardi, io non ce la faccio’. Lei non mi ha risposto, è rimasta fredda ed immobile e poi se n’è andata”, spiega. Le sue parole rivelano la frustrazione di chi sente di non avere strumenti per cambiare l’andamento delle cose.

Una serata speciale nel Privé per Antonino, Andrea, Brigitta e Benedicta 🤩 #TheCouple pic.twitter.com/6bzM49DvUm — TheCoupleIt (@TheCoupleIt) April 25, 2025

Anche Andrea Tabanelli, osservatore esterno della situazione, conferma quanto detto da Antonino: “Lo vedo che Irma ha un atteggiamento diverso con me rispetto ad Antonino. Forse dall’inizio ti ha catalogato come stratega”. Un’interpretazione che apre nuovi scenari sulla complessità dei rapporti nella Casa, dove ogni gesto può essere frainteso e ogni silenzio pesa come un macigno.