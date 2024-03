Grande Fratello, manca poco alla semifinale. Tra poco sapremo dunque chi resterà nella casa fino all’ultimo e, ovviamente, chi si prenderà il titolo di questa lunghissima edizione del reality. Nel frattempo pubblico e soprattutto concorrenti si godono gli ultimi giorni di reclusione, ma anche se sono in dirittura d’arrivo i momenti di sconforto non mancano. Per Greta, per esempio, che è entrata in crisi nelle ultime ore.

La ex single di Temptation Island ha ricevuto un aereo da parte dei fan che l’ha spiazzata. E scossa al punto da abbandonarsi alle lacrime e agli abbracci dell’amico Giuseppe Garibaldi. Ma andiamo con ordine. Tra i tanti, sulla casa di Cinecittà è passato uno striscione anche per Greta. Il messaggio? “V ogni fine 1 inizio. Con te Vitto-Setti”, la scritta sullo striscione.

Greta in crisi al GF dopo il messaggio

Il messaggio faceva quindi riferimento a Vittorio Menozzi, altro concorrente del Grande Fratello uscito dalla casa ormai quasi un mese fa e con cui Greta aveva stretto un rapporto di amicizia molto profondo. Un legame che pare essere stato messo a dura prova dall’uscita del modello, tanto è che attualmente i rapporti tra i due sembrano essersi raffreddati e non poco.

È evidente che questa situazione che si è venuta a creare ha fatto soffrire e sta facendo soffrire molto Greta. Dopo il passaggio dell’aereo ha avuto un crollo. Garibaldi le ha detto che probabilmente veniva da un gruppo di fan “che credeva nel vostro rapporto” e lei tra le lacrime ha ammesso di voler bene a Vittorio e che “ci sarà per sempre nella mia vita” perché “l’amicizia è rimasta e rimarrà per sempre”.

La reazione di Greta ha sorpreso tutti. Ma del resto ha vissuto settimane molto delicate al Grande Fratello. Dopo il bacio con Sergio, che ha assistito al suo sfogo per Vittorio, e l’inizio di questo nuovo flirt, ha deciso di cambiare rotta e di non farsi più condizionare da quello che dicono gli altri. Greta ora vuole pensare solo alla sua felicità ma il capitolo Vittorio la rende triste. Chissà se riusciranno a riprendere i loro rapporti una volta che anche lei sarà uscita.