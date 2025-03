Grande Fratello, la rivolta social dopo l’ultima indiscrezione. Si avvicina una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Stasera, giovedì 6 marzo, un altro concorrente dovrà lasciare la Casa: in nomination sono finiti Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando e Federico Chimirri.

Secondo gli ultimi sondaggi MaVi e Stefania dovrebbero essere salve, mentre a rischiare di più sono Chiara e Federico, ‘salvati’ dal 22% e dal 21% dei votanti. Staremo a vedere se queste percentuali saranno confermate. Intanto gli occhi di molti sono puntati proprio sulla fidanzata di Tommaso. Mariavittoria è balzata nei trend social prima per una imitazione di una coinquilina (Shaila?), poi per un altro fatto che sta facendo discutere.

Leggi anche: “Deve uscire”. Grande Fratello, saluta a un soffio dalla finale: perché abbandona la Casa





La protesta social per MariaVittoria: “Non è giusto…”

Da tempo si parla di favoritismi da parte della produzione e di Signorini nei confronti di questo o quel concorrente. Sicuramente la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è stata spesso protagonista di dinamiche e clip. Ma forse adesso si esagera. Mentre i due (ex?) innamorati continuano a discutere e litigare, rompere e tornare insieme, filtra la notizia di una sorpresa per l’ex velina di Striscia.

Sembra che Shaila riceverà nella nuova diretta del GF la visita della mamma. Ma la signora Luisa è già entrata nella Casa e adesso c’è chi protesta: “Mavi che non ha una sopresa da non so quanto – fa notare una telespettatrice – e Shaila avrà di nuovo la sorpresa della madre”.

L'ultima sorpresa a Mariavittoria è stata a novembre quasi 4 mesi fa e sono passati 115 Giorni che non vede è non sente nessuno.#GrandeFratello #tommavi #mavine https://t.co/CAKDrZrMtk — bimba di perla (@Anna19747174) March 6, 2025

Subito un’altra utente ha condiviso il tweet commentando: “L’ultima sorpresa a Mariavittoria è stata a novembre quasi 4 mesi fa e sono passati 115 giorni che non vede e non sente nessuno”. La polemica si aggancia a quanto aveva detto Jessica Morlacchi qualche tempo fa: il succo era che se gli autori decidevano di far fuori qualcuno non c’era niente da fare. GF tutto pilotato?

“Ma che stai dicendo”. Grande Fratello, Mariavittoria tira fuori il segreto inconfessabile su Lorenzo