Sono 3 i concorrenti in nomination e sarà una delle eliminazioni dal GF Vip più equilibrate di questa edizione. A rischio ci sono George Ciupilan, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Il suo staff lo sta supportando sui social invitando i telespettatori a votare per non farlo uscire. Si dice felice di vedere le immagini di un ragazzo che ha scelto di mettere al centro dei suoi racconti la buona educazione, la sua storia personale e un pensiero carino per tutti: “(…) Mostrandosi a volte anche più maturo di chi maturo si professa ma solo per l’età. George, ha scelto di non fare triangolo amoroso, di non lanciare piatti o insultare i suoi compagni di viaggio chiamandoli “cane” o “donna facile” ecc”.

Poi c’è un invito dello staff rivolto al pubblico: “Se avete voglia di veder crescere la sua storia in tv, la storia di un ragazzo pulito: beh votatelo. Altrimenti pazienza. PER NOI HA GIÀ VINTO fin quando all’inizio non ha bullizzato Marco Bellavia”. E in conclusione una frecciata sulle nomination: “P.s. fatto strano: la sua nomination casca proprio a 3. Per la prima volta. Proprio con Nikita. La sua amica. Strano. Molto strano. Lo staff”.

GF Vip, George Ciupilan preso in giro in casa

In casa ci ha pensato Daniele Dal Moro a dare dei consigli a George Ciupilan: “Esporsi un po’ di più, mettersi in discussione, dà modo non solo alle persone qui dentro di conoscerti di più ma anche alle persone fuori”, dice l’ex Uomini e Donne, commentando il periodo di forte chiusura che sta attraversando il tiktoker. Consapevole che un cambiamento simile non è immediato, Daniele invita George almeno a provarci: “Tu per me sei un amico e cerco sempre di esserci”.

E nelle ultime ore il nome di George Ciupilan è venuto fuori durante la radio quando Edoardo Tavassi ha chiesto a Milena Miconi cosa pensasse di una possibile uscita del tiktoker. Lei ha risposto in questo modo: “A me mancherebbe un ragazzo con cui parlare di tanti argomenti e farmi un sacco di risate e scherzare. George mi dà delle grandi soddisfazioni quando cucino che mi fa capire quando gli piace quello che gli preparo”.

Tuttavia secondo il pubblico la cosa peggiore sarebbe successa dopo queste frasi, quando Milena Miconi e Attilio Romita hanno fatto riferimento all’atteggiamento di George Ciupilan. “Questa è la casa con George, ma senza George che succede?”, chiede il giornalista. E l’attrice ha risposto: “È uguale”.