Grande apprensione al GF Vip 7 per George Ciupilan. I fatti sono avvenuti durante la scorsa notte e ne hanno subito parlato nella casa. A riferire tutto è stato Daniele Dal Moro, che ne ha parlato apertamente con Luca Onestini. Una situazione davvero inaspettata, che ha allarmato anche la produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il giovane gieffino avrebbe qualche problema di troppo e avrebbe reagito in un modo inedito. E l’ansia è diventata predominante nel programma di Canale 5.

Ma al GF Vip 7 nelle scorse settimane George Ciupilan era invece finito nella bufera per un altro motivo. George è stato ripetutamente criticato in passato per essere troppo neutrale nelle liti e anche negli ultimi scontri non ha aperto praticamente bocca. Sul suo volto non ci sono state reazioni notevoli, quindi è stato attaccato per essere stato troppo distaccato. C’è chi lo ha deriso scrivendo: “Il contributo di George nelle discussioni di stanotte”, ironizzando sull’assenza di dichiarazioni da parte del giovane.

GF Vip 7, George Ciupilan fa preoccupare tutti

Come raccontato dal sito Blastingnews, al GF Vip 7 George Ciupilan ha compiuto un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Il primo a rendersi conto dell’accaduto è stato Andrea Maestrelli: “Sto aspettando che esca George, se fa altri 10 minuti si squaglia lì dentro perché è in sauna da mezz’ora”. Poi sono intervenuti Davide Donadei e Nicole Murgia, che hanno fatto il punto della situazione. Poi è stata la volta di Daniele Dal Moro, invitato dalla produzione ad accertarsi su quanto stesse accadendo.

Donadei e Murgia hanno subito detto che fortunatamente non ci fossero preoccupazioni, ma George Ciupilan sarebbe rimasto recluso all’interno della sauna per ore e completamente da solo. Daniele è stato contattato immediatamente dalla regia in confessionale e gli hanno chiesto di recarsi in sauna per capire cosa stesse facendo il ragazzo. Dal Moro ha confessato ad Onestini che era tutto risolto, quindi il caso è rientrato. Ma il pubblico è preoccupato per lo stato d’animo del vippone.

Gli utenti Twitter hanno fatto sapere che, secondo loro, George Ciupilan sarebbe sofferente e non riuscirebbe più a condividere gli spazi con gli altri concorrenti. Inoltre, si sarebbe stancato e quindi non sarebbe da escludere anche una clamorosa uscita dalla trasmissione.