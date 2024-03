In questi giorni tanti aerei hanno sorvolato il cielo del Grande Fratello. Tanti messaggi per i concorrenti che si trovano nella casa più spiata d’Italia. In mezzo alle nuvole si sono intravisti gli striscioni degli aerei. Una delle destinatarie del messaggio è Beatrice. “WE KNOW THE TRUTH ❤ BEA RESISTI”. Beatrice si è rivolta al suo pubblico per ringraziare. E ancora un altro messaggio da parte dei #Vittuzzi.

“FIAMMELLA L’INFINITO E’ CON TE #VITTUZZI”. Dopo qualche simpatico scambio di battute con Giuseppe, Beatrice si è rivolge direttamente ai suoi fan. Ovviamente è molto grata, ma non può che pensare con rammarico a Vittorio, che le manca moltissimo. E ancora un altro messaggio che fa fa sorridere ancora di più.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi si preoccupa del prezzo degli aerei

Anche i fan dei #Beabaldi mandano un messaggio a Beatrice Luzzi, una bellissima frase in francese “Rossa, con te fino alla fine”, scrivono i fan dei Beabaldi, ovvero chi continua a sostenere Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, i due concorrenti che in passato hanno avuto un flirt. In chiacchiere con Alessio e Paolo, Beatrice parla dei fan e dei messaggi che arrivano dal cielo del Grande Fratello.

L’attrice chiede ai due il costo dell’aereo. Alessio non ne ha idea, mentre Beatrice prova ad azzardare un presso: “Più di mille costerà”. Anche Paolo prova a indovinare il costo, ma a questo punto l’attrice si dice dispiaciuta dei soldi che i fan spendono per inviare i messaggi. “Comunque è incredibile passino tutti questi aerei, a me dispiace tantissimo spendano soldi per questo ve lo dico sinceramente raga, mi fanno un sacco piacere però allo stesso tempo mi sento responsabile”, ha detto l’attrice.

— soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 5, 2024

Il video è stato pubblicato sui social e molti fan hanno apprezzato le parole della concorrente del Grande Fratello. Ma quanto costa davvero inviare un aereo agli inquilini della casa? Una volta ricevuto l’ordine con il messaggio, la società di invio aerei provvederà a organizzare il volo dell’aereo. Il costo per mandare un aereo al Grande Fratello varia a seconda della società a cui ci si rivolge per il servizio e della durata del messaggio. In generale, il costo si aggira tra gli 800 e i 1200 euro.