Colpo di scena a Ciao Darwin nell’ultima puntata del 23 febbraio. Paolo Bonolis e il pubblico sono stati testimoni diretti di una frase clamorosa. Un vero e proprio scandalo hot, infatti è rimbombato nello studio qualcosa di veramente hot. Il conduttore è rimasto decisamente senza parole e alla fine si è lasciato andare anche ad un’affermazione di totale scoramento e angoscia.

Ma a Ciao Darwin Paolo Bonolis non ha fatto i conti solo con questo scandalo hot, infatti ha approfittati della puntata conclusiva del programma di Canale 5 per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il suo lavoro. Menzioni speciali al regista Roberto Cenci e soprattutto al suo grandissimo amico e braccio destro Luca Laurenti, al suo fianco in questa trasmissione per ben 25 anni.

Leggi anche: “Devo fare una cosa importante”. Paolo Bonolis con le lacrime agli occhi a Ciao Darwin





Ciao Darwin, Paolo Bonolis e lo scandalo hot in trasmissione: “Voglia di tro***”

Tutto si è verificato a Ciao Darwin, durante la Macchina del Tempo. Paolo Bonolis è stato coinvolto insieme al pubblico in questo scandalo hot, infatti una delle protagoniste dell’appuntamento finale si è lasciata sfuggire una dichiarazione pazzesca. In primis c’è stato silenzio e tantissimo imbarazzo, poi inevitabilmente sono tutti scoppiati a ridere.

A dire questa frase bollente è stata la concorrente di Giovanni 8.7 della Macchina del Tempo, che ha iniziato a cantare il brano Un’estate al mare ma lo ha trasformato in chiave hot: “Voglia di tromb***“. Lei tra l’altro si è fatta anche notare per il suo evidente décolleté, e Bonolis ha esclamato: “Lei riesce a tenere ferme le mammelle? Ora fateli scendere che non li sopporto più”.

SONO RIMASTA A VOGLIA DI TROMBARE DETTO COSÌ SENZA VELI SENZA PROBLEMI GRIDATO PROPRIO #CiaoDarwin pic.twitter.com/hVdEM524yu — gio ◡̈ (@jdbsvoice) February 23, 2024

Me la ricordavo diversa la canzone:

"Un estate al mare….VOGLIA DI TROMBARE"#CiaoDarwin pic.twitter.com/ic4rhm9aQ6 — Simon🎧 (@Simon196_cm) February 23, 2024

Un momento che alla fine si è rivelato esilarante, con i telespettatori che si sono letteralmente piegati dalle risate. Come spesso è accaduto nella storia del programma Ciao Darwin.