Un momento storico per la tv si è registrato nella serata di venerdì 23 febbraio. C’è infatti stata l’ultima puntata di Ciao Darwin e Paolo Bonolis non è riuscito a reggere l’emozione. Ci ha provato fino alla fine, ma gli occhi lucidi non poteva proprio nasconderli. Ha iniziato un bellissimo discorso che ha fatto piangere anche milioni di italiani che erano davanti al piccolo schermo.

Fortissime emozioni dunque per il pubblico di Ciao Darwin. Paolo Bonolis ovviamente è stato accompagnato da applausi scroscianti. In particolare, è stato un gesto a riempire tutti di gioia e a commuovere. Infatti, ha deciso di avere un atteggiamento meraviglioso nei confronti di una persona, che tanto gli ha dato nel corso di tutti questi anni di trasmissione.

Ciao Darwin, ultima puntata: Paolo Bonolis si commuove

Non poteva che finire quasi tra le lacrime questa sua straordinaria e lunghissima avventura con Ciao Darwin. Paolo Bonolis ha iniziato così i suoi saluti finali: “Se non sbaglio tutto è cominciato nel lontano 1998, termina nel 2024 e tante persone dovrei ringraziare per questo lungo percorso. Le ringrazio con delle immagini e vi ringrazio per essere stati così tanti e così sempre con noi. Poi vorrei ringraziare due persone per me fondamentali in questa produzione”.

Bonolis ha fatto quindi i nomi di queste persone: “SDL l’ho già detto, poi vorrei ringraziare la regia di Roberto Cenci e, perdonatemi, ma il ringraziamento più grande al termine di una storia che è durata quasi 30 anni va al maestro Luca Laurenti. E poi, ripeto, grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito“. E i telespettatori hanno commentato con le lacrime agli occhi questo discorso di Paolo.

Un Bonolis molto commosso, con gli occhi lucidi, ringrazia SDL, Cenci e il maestro Laurenti. È davvero finita. Addio a #CiaoDarwin#AscoltiTv pic.twitter.com/jKAiJzkRR9 — Boomerissima (@Boomerissima) February 24, 2024

Ha permesso quindi a Laurenti di prendersi la meritata ovazione del pubblico e si è quindi conclusa così una delle pagine più interessanti della storia televisiva di Mediaset. Sì, stavolta è stato davvero il tempo dell’addio definitivo a Ciao Darwin.