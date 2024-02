Notizia pazzesca per Amadeus, lo ha scoperto stamattina. Ieri sera si è conclusa la prima serata del Festival di Sanremo 2024 e senza dubbio, già da ora, possiamo dire che è stata l’edizione dei record. Ma andiamo con ordine, sono stati 30 gli artisti che si sono sfidati in gara a colpi di tonalità e grandi testi. Non tutti hanno convinto, anzi, più di qualcuno è sembrato un po’ troppo simile ad un altro, ma quel conta è il risultato finale.

>>>> Sanremo 2024, chi sono tutti i cantanti in gara

>>>> Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus

E c’è da dirlo, Amadeus ha convinto anche quest’anno. Lo ha fatto scegliendo la maggior parte delle canzoni, degli ospiti e dei co-conduttori. Al suo fianco Marco Mengoni ha emozionato, sia parlando che cantando (e non è poco insomma). E poi la musica, tra Fiorella Mannoia scalza con abito lungo come Florence and the Machine, a Loredana Bertè con quel testo che ha spaccato il cuore di tutti: “Prima ti dicono sei pazza e poi, poi, ti fanno santa”.





Notizia pazzesca per Amadeus, lo ha scoperto stamattina

Ma parlando di numeri invece, ecco perché questa edizione del Festival di Sanremo è da record in tutti i sensi. Se parliamo di Auditel, ovvero dello share televisivo italiano, la prima serata di Sanremo 2024 (in onda dalle 20:45 alle 2:02), ha registrato una media di 10.561.000 telespettatori, share 65.1%. Una roba mai vista prima per Amadeus.

Nel dettaglio i dati Auditel riportano: il segmento Sanremo Start (20:44 – 21:19) ha registrato 12.967.000, 51,11%, la prima parte (21:25 – 23:31:33) 15.075.000, 64.34%%, la seconda parte un netto di (23:34 – 25:59) 6.527.000 telespettatori, share 66,84%. E vediamo sugli altri canali nella stessa fascia. Su Canale 5 il film In vacanza su Marte ha registrato 770.000 telespettatori, share 3,34%. Su Rai 3 il film Smetto quando voglio ha ottenuto 257.000 telespettatori, share 1,05%.

Su Rai 2 il film Man On Fire – Il fuoco della vendetta ha ottenuto 402.000 telespettatori, share 1,82%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 889.000, 3,40%, e nel programma 819.000 telespettatori, share 4,33%. Su Rete 4 È sempre CartaBianca ha registrato 382.000 telespettatori, share 1,99%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 947.000 telespettatori, share 4,33%.

Leggi anche: “Che sorpresa!”. Sanremo 2024, la classifica della prima serata è a dir poco inaspettata