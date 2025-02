Momento di grande sconforto al Grande Fratello per Zeudi, che una volta terminata la puntata in diretta del 6 febbraio si è chiusa nella sua sofferenza. Non ha potuto trattenere a lungo le lacrime, anche perché c’è un argomento che la sta tormentando. Lei si è convinta di qualcosa che ha fatto Helena, dunque ha manifestato tutto il suo dolore davanti a diverse coinquiline.

Zeudi è scoppiata in lacrime di fronte a Chiara, ma erano presenti anche Shaila, Stefania e Amanda. L’ex velina di Striscia la Notizia le ha subito detto, dopo l’appuntamento in diretta del Grande Fratello: “Lasciali giocare, ma devi iniziare a proteggere i tuoi sentimenti. Tu non dipendi da nessuno, nemmeno da quell’amicizia”.

Grande Fratello, Zeudi in lacrime dopo la puntata

Nel corso della nottata al Grande Fratello, Zeudi si è messa sul letto e le lacrime le sono uscite spontaneamente. Amanda e Stefania si sono accorte della difficoltà avuta dalla Di Palma e le hanno consigliato di parlare con Helena per un chiarimento. Ma andiamo a scoprire perché l’ex Miss Italia è apparsa triste per la modella brasiliana.

Zeudi è sicura che Helena l’abbia nominata in segreto nel confessionale, causandole appunto la nomination. Ed è arrivata ad immaginare una drastica decisione, visto che se scoprisse che sia successa davvero una cosa del genere, troncherebbe in maniera definitiva ogni tipo di rapporto con la sudamericana.

cucc torna ad essere la zeudi leggera e spensierata che eri quando sei entrata, nessuno lì dentro merita le tue lacrime 🫂❤️ #zelena #misses pic.twitter.com/ECzjwJ9ggI — Marti 🧸⁴⁴₆₃ | zeudi stan acc 💛🫶🏽 (@martinloveslh) February 7, 2025

Quando finirà questo programma di tormentare Zeudi ad ogni puntata? ogni volta finisce in lacrime , ti amo mi zeudi du palma #zelena pic.twitter.com/rrDrL5XZ6t — zeudipalmers (@NessaCordonnier) February 7, 2025

Zeudi, con l’amaro in bocca, ha detto: “Quante delusioni qua dentro”. Ma Chiara è intervenuta, rassicurandola e dicendole che dovrà concentrare le sue energie solo su di lei. Vedremo cosa accadrà in questi giorni tra la Di Palma e Helena.