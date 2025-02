La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, 6 febbraio 2025, è stata caratterizzata da momenti di alta tensione, in particolare per lo scontro acceso tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Durante una pausa pubblicitaria, Helena ha rivolto a Zeudi una frase che ha suscitato ampie polemiche: “Chi vuoi convincere? A me non mi va bene il tuo discorso. Con te avevo un rapporto di amicizia, abbiamo un rapporto di amicizia. Secondo me tu e tante donne con la tua scelta sessuale devono comportarsi meglio nel fare questa cosa che stati facendo. Tu sai benissimo che ero la tua amica e mi comportavo coma amica”.

Il contesto della discussione risale a un episodio precedente, quando un aereo con lo striscione “H&Z. Per sempre casa nostra, Zelena” ha sorvolato la casa del Grande Fratello. Mentre Helena ha accolto con entusiasmo il messaggio, Zeudi è apparsa più distaccata, alimentando tensioni tra le due. La frase di Helena ha immediatamente scatenato reazioni sia all’interno della casa che tra il pubblico. Molti hanno interpretato le sue parole come un attacco diretto all’orientamento sessuale di Zeudi, considerandole offensive e discriminatorie.





Sui social media, numerosi spettatori hanno espresso indignazione, chiedendo provvedimenti da parte della produzione del programma. Zeudi, visibilmente scossa, ha replicato accusando Helena di essere falsa e di averla smascherata, sottolineando come il loro rapporto fosse già compromesso da incomprensioni precedenti.

Tuttavia ci sono anche tanti altri che difendo Helena e che credono che la brasiliana si sia soltanto espressa male, non avendo ancora troppa padronanza della lingua italiana. Molti telespettatori si interrogano su come situazioni del genere possano influenzare la percezione del pubblico riguardo a temi delicati come l’orientamento sessuale e il rispetto delle diversità.

La produzione del Grande Fratello non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. Tuttavia, è probabile che nelle prossime puntate si affronti la questione, magari con un confronto diretto tra le due concorrenti e un approfondimento sulle dinamiche che hanno portato a questo scontro. Resta da capire l’intenzionalità della Prestes, frase omofoba (come sostiene qualcuno) o semplicemente ‘uscita male‘?.

