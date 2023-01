“Non ci possiamo credere, è orribile”. UeD, Tina assente in studio e il pubblico va in allarme

Altra puntata di Uomini e Donne quella di martedì 17 gennaio e subito un colpo di scena per il pubblico. Tina Cipollari, la storica opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi, non c’è. Ad annunciarlo è la padrona di casa che, però, non spiega il motivo dell’assenza: Allora salutiamo Tina Cipollari, che oggi purtroppo non c’è…E mettiamo subito due sedute…”. I fan sono rimasti spiazzati dall’assenza dell’opinionista che con i suoi interventi taglienti è l’anima del programma. Il pubblico è abituato ad assistere ai siparietti tra Tina Cipollari e i vari protagonisti del trono classico e over.

Tina Cipollari non era seduta accanto a Gianni Sperti che in questo modo ha commentato l’assenza della sua collega: “Ciao Tina, grazie…Starò più largo oggi…” Il pubblico in studio ha applaudito molto divertito. Chissà se Tina Cipollari risponderà per le rime sui social. Immediata la reazione dei fan della trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi, subito allarmati per questa assenza. Moltissimi sul web e sui social si sono chiesti il perché dell’assenza di Tina, sottolineando il fatto che senza di lei la trasmissione di Canale 5 non avrebbe lo stesso sapore.

UeD, Tina Cipollari assente: pubblico deluso

“Ma quindi questo vuol dire che ci toccano ben tre puntate senza Tina? Non lo accetto Maria”, ha scritto un fan sui social. In questo caso il riferimento è al fatto che ogni registrazione del talk show copre una durata minima di tre puntate in onda poi su Canale 5. “Ma Maria, scusa, ma senza Tina devi annullare la registrazione e attendere il suo rientro, le basi proprio”, ha scritto ironicamente un altro utente che a modo suo ha voluto lanciare un appello alla conduttrice.

“Senza Tina questo programma è orribile, non ha alcun senso”, ha fatto eco un altro fan della trasmissione pomeridiana di Canale 5, dispiaciuto per l’assenza dell’opinionista in studio. “Proprio oggi che si parla di Gloria e Riccardo, Tina non c’è. Lei avrebbe fatto il devasto in quello studio”, è stato il commento di spettatore del dating show di Canale 5. “Che noia senza Tina, solo lei sa rendere le puntate interessanti e mai scontate”, ha aggiunto qualcun altro che non ha gradito il fatto che l’opinionista non fosse presente in studio questo pomeriggio.

Si è sentita molto l’assenza di Tina Cipollari a Uomini e Donne. Il pubblico è abituato a vederla commentare senza peli sulla lingua le dinamiche tra i protagonisti del trono classico e di quello over e non averla vista in studio ha allarmato i numerosi fan e spettatori di Uomini e donne: ora la loro speranza è che possa tornare a commentare le vicende nel corso della prossima registrazione del talk show Mediaset, che dovrebbe iniziare tra venerdì 20 e lunedì 23 gennaio 2023.