Bomba gossip su Tina Cipollari, che si sarebbe nuovamente fidanzata e sarebbe pronta anche per il matrimonio. Sì, avete capito proprio bene: a fine anno è arrivata la notizia top sulla vita privata dell’opinionista di Uomini e Donne, che ha sempre preferito il massimo riserbo. Ma qualcuno è riuscito a captare informazioni sul suo conto e sono decisamente molto accattivanti. Ora che è stata scoperta potrebbe anche uscire alla luce del sole per raccontare tutto ai suoi fan.

Al momento mancano le sue parole ufficiali, ma Tina Cipollari sarebbe nuovamente fidanzata e quindi non più single da un po’ di tempo a questa parte. E il sogno chiamato matrimonio sarebbe anche dietro l’angolo. Quindi, possiamo tranquillamente parlare di una vera e propria svolta improvvisa, per certi versi inaspettata dato che non c’erano notizie sul suo conto almeno fino a questo punto. Andiamo a vedere chi ha riportato queste news interessanti e chi sarebbe il partner della donna.

Leggi anche: UeD, Gemma Galgani crolla: “Tina non può farmi questo”. E lei: “Che fanno le morte di fame”





Tina Cipollari è di nuovo fidanzata. E punta il matrimonio proprio con lui

Pazzesche le notizie giunte su Tina Cipollari, che non solo è nuovamente fidanzata con il suo ex partner, ma è pronta pure a unirsi in matrimonio con lui. I rumor sono stati fatti circolare dal settimanale Nuovo, che sono anche stati in grado di beccarla in Toscana. Inoltre, fonti vicine all’opinionista di UeD hanno confermato questa nuova (vecchia) liaison amorosa. In particolare, a vuotare il sacco sarebbe stato un amico della Vamp, che ha confermato l’impegno sentimentale di Tina, che sarebbe tornata ad essere molto felice.

Nuovo ha aggiunto che sarebbe tornata insieme a Vincenzo Ferrara e con lui avrebbe anche parlato di convolare a nozze nei prossimi mesi. Un vero e proprio scoop, che apre le porte a qualcosa di meraviglioso. Per chi non lo conoscesse, lui lavora come ristoratore proprio nella città di Firenze e ha 53 anni. La prima volta che si sono conosciuti è stata nel 2018, poi circa 12 mesi fa è arrivato l’addio e ora a distanza di un anno l’amore è tornato a bussare prepotentemente e potrebbe sfociare nei fiori d’arancio.

Ferrara non ha matrimoni alle spalle e non è mai diventato papà. Tina invece è stata unita in matrimonio con Kikò Nalli dal 2005 al 2018 e da questa unione sono venuti alla luce anche tre figli. Ora per il volto storico di Uomini e Donne si prefigurano dunque le seconde nozze.