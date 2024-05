Eva Henger ha deciso di farsi intervistare da Monica Setta e ha svelato a tutti di avere un problema di salute serio, che purtroppo non potrà mai risolversi del tutto. Le sue parole hanno commosso la conduttrice e ora anche il pubblico. L’attrice e modella si è soffermata su vari aspetti della sua vita durante questa sua conversazione nel programma Storie di donne al bivio.

Prima di dirvi cosa ha esclamato Eva Henger a proposito del problema di salute permanente, lei ha anche parlato dell’ex marito Riccardo Schicchi, che non è più in vita da oltre 10 anni: “Era dolce e tante persone pensano che lui fosse stata una persona viscida. Tante volte appariva attraverso le sue interviste diverso da quello che era. Prima tra noi c’era stata una grande amicizia, l’amore profondo nasce con la conoscenza di una persona”.

Eva Henger e il problema di salute permanente: di cosa soffre

Eva Henger, oltre a rivelare tutto sul problema di salute, non poteva non nominare nemmeno la sua esperienza come attrice di film per adulti: “Ho fatto quattro o cinque film, poi hanno montato e rimontato delle cose e ne sono usciti diciannove o addirittura venti. Fu comunque una mia decisione, per me è stata una prova lavorativa ma non mi trovavo bene. Forse perché ero già madre”.

Eva Henger è tornata a parlare anche del terribile incidente stradale in Ungheria di due anni fa, quando morirono anche due persone e lei e suo marito rimasero feriti. Ha riferito di avere una problematica che non le passerà: “In vita mia ho sempre fatto palestra anche in maniera maniacale – ha detto davanti a Monica Setta -. Poi ho avuto questo brutto incidente e sono rimasta leggermente zoppa. Ho avuto una forte anemia da debolezza”.

Infine, Eva ha aggiunto: “Una fortissima anemia da debolezza, in questo momento non sto facendo niente e si vede. Comunque complessivamente sono fortunata, sono proporzionata e quella è una grandissima fortuna”.